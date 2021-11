In Zeiten der Corona-Pandemie schrecken viele Menschen davor zurück, für den Urlaub in den Flieger zu steigen. Wohnwagen und Wohnmobile sind deshalb stark nachgefragt – trotz überfüllter Camping- und Stellplätze. „Dieses Jahr ist schon sehr extrem“, berichtet das Winters Caravan Center in Selent. Warum sich eine Anschaffung dennoch lohnen kann.