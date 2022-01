Plön

Seit rund drei Monaten teilen sich die Plöner drei Autos. Carsharing nennt sich das. Dabei geht die Stadtverwaltung mit gutem Beispiel voran. Seit drei Monaten steigen die Mitarbeiter bei Dienstfahrten in die Renault Clios mit Hybridantrieb von „StattAuto“. Kilometergeld für Touren mit Privatwagen gibt es nur noch im Ausnahmefall. Und weil Bürgermeister Lars Winter noch vorbildlicher als vorbildlich sein will, haben seine Ehefrau Kirstin und er ein privates Auto abgeschafft. „Ich werde mit meinem E-Bike ins Büro fahren und benutze dann für Dienstfahrten das Carsharing-Fahrzeug“, erzählt er.

Insgesamt drei Autos können geliehen werden. Zwei stehen auf festen Parkplätzen am Markt und sind tagsüber für die Rathausmitarbeiter reserviert. Seit Anfang Dezember parkt ein dritter Renault Clio am Bahnhof – in erster Linie und 24 Stunden lang für die Plöner. Nur wenn beide Markt-Fahrzeuge mit Kollegen unterwegs sind, würden Stadt-Angestellte auch das Bahnhofs-Auto nutzen. Im Gegenzug können die Carsharing-Autos an der Nikolaikirche nach Feierabend und an Wochenenden von allen Plönern gemietet werden.

Stadtverwaltung bekommt auch Dienst-Pedelecs

Die Idee des Teilens soll der Nachhaltigkeit dienen. Weniger ungenutzte Autos stehen herum. Carsharing sei ein wichtiger Schritt des Plöner Mobilitätskonzeptes. Und es lohne sich auch finanziell. „Wer im Jahr weniger als 10.000 Kilometer mit seinem Auto fährt, ist mit dem Carsharing besser bedient“, sagt Wolfgang Homeyer, der auch Radverkehrsbeauftragter der Stadt Plön ist und generell für weniger Autofahrten ist. Zwei Dienst-Pedelecs für die Rathaus-Mitarbeiter werden auch noch angeschafft. Tatsächlich braucht die Stadtverwaltung jetzt mehr Fahrradstellplätze. Von den rund 60 Mitarbeitern lassen immer mehr ihr Auto zu Hause und kommen per Rad – es gibt ja jetzt die Carsharing-Wagen für Dienstfahrten.

Einen Parkplatz hat das Rathaus hinterm Haus dennoch. Allerdings zahlen jetzt Mitarbeiter eine Miete, wenn sie dort parken wollen. „Einen Bürgermeister-Parkplatz gibt es dort nicht“, berichtet Winter. Das eingenommene Geld fließt gleich wieder in den Grundbetrieb des Carsharing-Projektes. Denn die Stadt gibt StattAuto eine Absatzgarantie in Höhe von 700 Euro. Je mehr die Leihwagen von Plönern genutzt werden, desto weniger muss Plön zahlen. „Auch unsere Dienstfahrten werden natürlich angerechnet“, so der Bürgermeister. „Dennoch rechnen wir damit, wohl 7000 Euro im Jahr draufzuzahlen“, sagt er. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor.

„Es bringt richtig Spaß, mit den Autos zu fahren“

Jetzt soll also die Bevölkerung motiviert werden, die Carsharing-Autos noch mehr zu nutzen. „Es bringt richtig Spaß, mit denen zu fahren“, versichert Winter. „Die Ausstattung ist auch sehr gut“, berichtet Lara Zemite. Um so ein Auto zu fahren, braucht es eine Mitgliedschaft bei StattAuto. Es gibt Nutzungsmodelle für Viel- und Wenig-Fahrer. Getankt wird auf Kosten des Carsharing-Anbieters mit einer Tankkarte.

Der nächste Schritt zu einer nachhaltigeren Mobilität ist dann beispielsweise die Abschaffung des familiären Zweitfahrzeugs, das wegen der Carsharing-Angebotes nur noch wenig genutzt wird. Wie bei Familie Winter: „Meine Frau und ich haben lange gegrübelt und sprechen uns jetzt ab, wer den Wagen braucht“, sagt der Bürgermeister. Und er steigt gerne aufs Rad um, kann aber auch mit dem Linienbus zum Büro fahren. Nur als er dienstlich Anfang der Woche nach Quickborn musste und alle StattAutos belegt waren, nahm er den Privatwagen. Das soll aber eine Ausnahme bleiben.