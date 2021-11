Stolpe

Das Drängen der Stolper Dorfjugend für einen eigenen Treffpunkt ist von Erfolg gekrönt. Die Gemeinde hat den jungen Leuten einen Container-Jugendtreff am Dorfgemeinschaftshaus spendiert – und bei der Finanzierung die Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz mit ins Boot geholt. Unterstützung für das selbstverwaltete Jugendprojekt kam auch von Bürgern und Firmen. Zugleich ist das neue Domizil ein Novum im Amt Bokhorst-Wankendorf.

Vor einem Jahr platzte rund ein Dutzend Jugendliche mit einigen Eltern in eine Gemeindevertretersitzung. Dort schilderten sie ihre Nöte mit den damaligen Coronamaßnahmen. Während der Lockdowns durften sich junge Leute nur aus maximal zwei Haushalten treffen. Die Dorfjugend hatte daraufhin ein Konzept für einen selbstverwalteten Treffpunkt entwickelt und als Sofortlösung den Grillplatz am Dorfgemeinschaftshaus vorgeschlagen.

Hilfe von Bürgern und Firmen

Der Vorstoß kam in der Gemeinde gut an. Nach Ende des Lockdowns im späten Frühjahr entwickelten die Ortspolitiker um Bürgermeister Holger Bajorat mit Unterstützung der Amtsverwaltung eine bauliche Lösung für den Wunschort. Zwei Container wurden bestellt, die aber nur bis zum Depenauer Weg angeliefert wurden. Für die restliche Strecke bis zum Bauplatz half ein Spezialtransport-Unternehmen aus Wankendorf aus. Deren Mitarbeiter bewegten die Containerelemente in Millimeterarbeit von der Straße auf die Wiese, wo sie zusammengebaut wurden.

Jugendverein in Wankendorf löste sich auf Der mit Heizkörpern und großen Fenstern ausgestattete, winterfeste Container in Stolpe ist aktuell der einzige Jugendtreff im Amt Bokhorst-Wankendorf. In Wankendorf boten zuletzt vor rund zehn Jahren der ehemalige Jugendverein Waniko sowie die Landjugend Anlaufpunkte im alten Bahnhof. Zuletzt wurde dort im Jahr 2012 zu Kinoabenden oder Backaktivitäten eingeladen.

Stolper Bürger halfen etwa bei der Elektroinstallation und spendierten Gartenmöbel, einen Tischkicker gibt es vom Bürgermeister obendrauf. 20 000 Euro kostet der Jugendtreff, für den beim Kreis Plön ein Bauantrag gestellt werden musste. 80 Prozent der Summe wurden aus Regionalbudget-Mitteln der Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz gefördert. Bajorat freute sich, dass der Projektantrag von allen eingereichten Anträgen die meiste Zustimmung erhalten hatte. „Das Konzept hat die Geldgeber restlos überzeugt“, erklärte der Gemeindechef.

Jugendliche wollen es gemütlich

Die Jugendlichen sind der Gemeinde sehr dankbar – und wollen sich jetzt mit Feuereifer dem weiteren Ausbau des rund 35 Quadratmeter großen Domizils widmen. Überzählige Tische und Stühle aus dem Dorfgemeinschaftshaus nebenan hatten sie bereits aufgestellt. Die Nutzer um Lasse Sauer, Joana Saggau, Jonas Söchting und Annika Lieske wollen es gemütlicher einrichten, angedacht sind LED-Leuchtketten, Poster und ein kleines Sofa. Der Standort ist optimal – zentral im Ort und doch weit genug weg von Nachbarn. „Wir können auch mal laut sein, das haben wir mit Lautsprechersystemen ausprobiert, zehn Meter weiter draußen hört man nichts mehr“, berichtete Lasse Sauer.

Genutzt werden kann der Raum nur von Jugendlichen aus dem Dorf. „Unsere jüngeren Geschwister dürfen natürlich auch mal dabei sein“, erklärte Joana Saggau. Corona-Vorgaben und Hygieneregeln werden eingehalten, versicherten die jungen Leute. In Absprache mit den Akteuren aus dem Dorfgemeinschaftshaus haben die Nutzer Zutritt zu den dortigen Sanitärräumen. Auch das Saubermachen im Container geschieht in Eigenverantwortung. Strenge Maßstäbe werden laut Bajorat aber nicht angelegt: „Besenrein reicht.“