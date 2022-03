Preetz

Die Holzpflöcke stapeln sich im Carport, kleine Blumenbeete dekorieren den Garten. Alles ist ein wenig alternativ angehaucht. Elisabeth Jäger wohnt zusammen mit ihrem Mann in einem alten Bauernhaus mitten auf dem Land. Zum Haus führt nur noch ein holpriger Spurenweg, der hauptsächlich von Treckern genutzt wird.

Das schöne Wetter der letzten Tage nutzte sie, um ihren Garten schon für den Frühling vorzubereiten. Bald wird sie dafür wohl noch mehr Zeit haben – mehr, als ihr eigentlich lieb ist.

Am Dienstag, 15. März, tritt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Gesundheits- und Pflegeberufen in Kraft. Betroffene Einrichtungen müssen dem Gesundheitsministerium bis dahin mitteilen, welche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ungeimpft sind. Das Ministerium wird die Betroffenen anhören und den Einzelfall prüfen.



Einige Ungeimpfte könnten dadurch ihre Arbeit verlieren. So auch Elisabeth Jäger. Sie arbeitet als Physiotherapeutin im Kreiskrankenhaus in Preetz. Geimpft ist sie nicht – aus persönlichen Gründen, wie sie sagt. „Ich verstehe nicht, warum wir uns immer weiter impfen müssen, ohne dass unsere Antikörper geprüft werden“, sagt sie.

Sie selbst habe nach eigenen Angaben im Februar 2021 Corona gehabt. „Ich war drei Wochen krank“, sagt sie. Einen Corona-Test, der ihre Erkrankung hätte bestätigen können, hat sie allerdings nicht gemacht. Getestet hat sie sich erst, als sie wieder zur Arbeit ging. „Im Krankenhaus mussten wir uns freitesten. Alle Tests waren negativ“, erzählt sie.

Kreiskrankenhaus erkennt Immunitätsbescheinigung nicht an

Im September machte sie einen Antikörpertest. Zuerst bei ihrem Hausarzt. Der konnte allerdings nicht ausreichend Antikörper feststellen und damit keinen Genesenenstatus ausstellen. Daraufhin ließ sie ihre Antikörper in einem Labor in Berlin testen. Das Ergebnis: Elisabeth Jäger habe ausreichend Antikörper, sodass eine Impfung nicht nötig sei.

Das Schreiben legte Elisabeth Jäger nun dem Krankenhaus in Preetz vor, um ihre Immunität zu belegen und ihren Arbeitsplatz zu sichern. Wie aussagekräftig diese Bescheinigung ist, konnte das Kreiskrankenhaus allerdings nicht prüfen. In einem Brief an Elisabeth Jäger schreibt eine Mitarbeiterin: „Wir können diese Immunitäts-Bescheinigung nicht abschließend prüfen, sodass die Richtigkeit des Nachweises für uns in Zweifel steht. Somit liegt aus unserer Sicht kein gültiger Impfnachweis vor.“

Das Krankenhaus stellt Elisabeth Jäger ab dem 16. März frei, sofern sie bis dahin keinen gültigen Nachweis vorlegen kann. „Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sowie der uneingeschränkte Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter steht bei uns im Vordergrund“, erklärt eine Sprecherin des Krankenhauses. Überstunden abbummeln und den anteiligen Urlaub kann Elisabeth Jäger noch nehmen, dann wird ihr kein Lohn mehr gezahlt. „Ab dem 1. April habe ich mich arbeitslos gemeldet“, sagt sie.

Corona: Wer darf Ungeimpfte freistellen?

Trotzdem hat die Physiotherapeutin noch Widerspruch beim Krankenhaus eingelegt. „Laut Leitlinien des Gesundheitsministeriums vom 4. März gelten nicht automatisch ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot, sondern es wird zunächst ein entsprechendes Verwaltungsverfahren eingeleitet“, argumentiert sie. Ob sie damit durchkommt, ist fraglich.

Das Gesundheitsamt müsse die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zwar anhören, die endgültige Entscheidung treffe aber die Einrichtung selbst, teilt eine Sprecherin des Gesundheitsamtes auf Nachfrage mit. „Ob und wann eine Freistellung aus welchen Gründen auch immer erfolgt, liegt weder in der Zuständigkeit noch in der Verantwortung des Gesundheitsamtes“, sagt die Sprecherin.

Noch dazu läuft der Genesenenstatus nach drei Monaten aus. Eine Impfung bräuchte Elisabeth Jäger daher so oder so.