Kreis Plön

Das Taxigewerbe steht derzeit vor großen Herausforderungen. Unternehmen beklagen durch die Corona-Krise einen Auftragsrückgang von bis zu 90 Prozent. Fahrer wandern ab, Mineralölpreise und Mindestlohn kommen als weitere Faktoren für die Krise hinzu. Seit dem ersten Lockdown und den Kontaktbeschränkungen fehlten dem Taxigewerbe ganze Marktsegmente, sagt Taxiunternehmer Karsten Bahnsen aus Plön.

„Die Kunden sind ängstlich, weniger mobil, es gibt kaum große Veranstaltungen, für Arzt- und Einkaufsfahrten organisieren sich die Menschen anders, die Gastronomie läuft noch nicht wirklich, und das Nachtleben liegt bei nahezu null“, zählt Bahnsen auf. Das bestätigt auch Michael Clemens aus Preetz. 70 Prozent seines Umsatzes mache er aktuell mit Dialyse-, Chemo- und Strahlenfahrten. Er merke, dass noch immer nicht zwingend notwendige Operationen verschoben und neue Therapien nicht begonnen werden.

Taxifahrer abgewandert

Im Lockdown wollte Karsten Bahnsen seine fünf fest angestellten Fahrer und zwei Aushilfen halten, beantragte Soforthilfe und ließ alle Fahrzeuge weiterlaufen. „Wenn ich jetzt einen Fahrer gehen lasse, bekomme ich keinen adäquaten Ersatz.“ Taxi Preetz von Michael Clemens hatte im ersten Lockdown dagegen auf Kurzarbeit umgestellt, einen Teil der Mitarbeiter entlassen und einige Fahrzeuge stillgelegt. Zwei 450-Euro-Kräfte haben sich etwas anderes gesucht. Einer fahre Mittagsmenüs, der andere sei Pizzafahrer, so Clemens. Die kämen nicht wieder.

Taxis sind Teil des ÖPNV Das Taxi ist in Deutschland Teil des öffentlichen Personennahverkehrs, aber der einzige Teil des ÖPNV, der sich vollständig aus den Fahrgasteinnahmen finanzieren muss, moniert der Bundesverband Taxi- und Mietwagen (BVTM). Das müsse sich ändern, damit das Taxi für alle erschwinglich bleibe und der Markt für Mobilität nicht, wie im Ausland schon geschehen, ins Sozialdumping abdrifte. Der BVTM fordert eine öffentliche Teilfinanzierung des Taxis, um den erhöhten Mindestlohn auch erwirtschaften zu können.

„Im Taxigewerbe gibt es eine Betriebspflicht, das heißt, wir dürfen nicht einfach den Betrieb einstellen“, beklagt Bahnsen. Im Umkehrschluss müssten Taxen trotz niedriger Auftragslage bereitstehen – manchmal acht Stunden am Stück mit nur einem Fahrauftrag. „Wenn ein Fahrer 120 Euro Lohn für eine Zwölf-Stunden-Schicht bekommt, aber nur 50 bis 90 Euro Umsatz macht, ist das betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll“, gibt Clemens zu bedenken. „Davon kann kein Mindestlohn gezahlt werden.“

Mindestlohn als Todesstoß?

Waren vor der Pandemie bis zu fünf Wagen in den Wochenendnächten im Einsatz, lohnte sich aktuell nicht einmal mehr ein Fahrzeug. Da könne es schon mal zu Wartezeiten kommen, geben beide Unternehmer zu. Nachwuchssorgen habe es schon vor Corona gegeben, sagt Clemens. Studenten seien früher auf Umsatzbeteiligung gefahren. „Heute lachen die einen bei zehn Euro die Stunde aus“, meint Bahnsen.

Während einerseits der Stundenlohn steigen müsse, um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben, könnte dieser auch zum Todesstoß für die Branche werden, sorgen sich die beiden Taxiunternehmer. Bahnsen: „Viele in unserer Branche geben auf. Die Betriebspflicht verpflichtet mich, Kosten zu produzieren, obwohl der Umsatz – gerade in den Nachtstunden – quasi gegen Null geht. Dazu explodierende Mineralölpreise, hohe Werkstattkosten – wir zahlen nur noch drauf.“

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Landesverband für das Taxi -und Mietwagengewerbe Schleswig-Holstein befindet sich gerade in Verhandlungen mit dem Kreis, den Taxitarif anzuheben. In die Zukunft blickt Karsten Bahnsen mit gemischten Gefühlen. Erst einmal will er die zwölf Euro Mindestlohn abwarten. Michael Clemens sieht es ein wenig optimistischer: „Ich hoffe, dass mit den Lockerungen auch unser Geschäft wieder anzieht.“