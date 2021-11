Kreis Plön

Kehrtwende bei den Corona-Tests: Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigt kostenfreie Bürgertests an. Seit dem 11. Oktober mussten Bürgerinnen und Bürger die Kosten für einen Schnelltest bzw. PCR-Test selbst tragen. Wir verraten Ihnen, wo Sie sich im Kreis Plön testen lassen können – und wie teuer die Tests dort bislang waren.

Spahn will nach eigenen Worten noch am Freitag die neue Testverordnung unterzeichnen, mit der Corona-Tests für die Bürgerinnen und Bürger wieder kostenlos werden. In Kraft treten werde dies am Sonnabend, sagte Spahn. Er rechne damit, dass von Montag an auch das Angebot an Tests wieder ausgeweitet werde.

Übersicht: Hier gibt es Corona-Tests im Kreis Plön

In Plön bietet Lifetech Medical weiterhin im weißen Zelt auf dem Marktplatz Corona-Schnelltests an. Pro Test kostet das 15 Euro. „Wir akzeptieren dann nur Kartenzahlung, um für die Behörden die Rückverfolgbarkeit zu vereinfachen und Schwarzarbeit zu verhindern“, erklärt Akif Ahmad, Leiter Testzentren Nord bei Lifetech Medical.

Auch im Bus auf dem Parkplatz des Hotels Lakehouse an der Plöner Fegetasche wird auch nach dem 11. Oktober noch getestet. Der Preis, den Anbieter Corona Wacht dafür nimmt, steht noch nicht fest.

Die Sanitätsschule Nord hat bisher im leer stehenden Ladenlokal in der Lübecker Straße 10 in Plön gemeinsam mit Amins Ausbildungsstätte Corona-Schnelltests angeboten. Wie Hauke Schröder, geschäftsführender Gesellschafter der Sanitätsschule mitteilt, stehen die Räume nur noch bis Ende Oktober zur Verfügung. „Ob und wo zu welchem Preis in Plön von der Sanitätsschule Nord danach weiter getestet wird, ist gegenwärtig noch unklar“, sagt er. Bis Ende Oktober wird aber getestet – der Preis ist noch offen.

Nader Rezaei Amin von Amins Ambulanten Betreuungsdienst wird Schnelltests ab dem 11. Oktober in den eigenen Räumen in der Rodomstorstraße 35 anbieten. Der Preis pro Test liegt hier bei 30 Euro.

Preetz, Schönberg, Schwentinental: Wo es Corona-Tests gibt

In Preetz steht nur noch die Teststation auf dem Cathrinplatz sieben Tage die Woche von 8 bis 19 Uhr bereit. Einen Preis für den Corona-Schnelltest konnte das Labor Dr. Krause noch nicht nennen. Der PCR-Test als Privatperson kostet 128,23 Euro.

Das Labor bietet eine weitere Teststation in Schönberg, Kuhlenkamp 2 (am Penny-Markt), montags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr an.

Weiter getestet wird im vom DRK und Kassenärztlicher Vereinigung (KVSH) betriebenen Testzentrum im Schwentinentaler Ostseepark (früher Bax-Bahr-Areal).

Welche Corona-Teststationen im Kreis Plön aufgegeben wurden

Im Bereich des Amtes Großer Plöner See werden seit dem 1. Juli keine Corona-Schnelltests mehr angeboten und auf Testmöglichkeiten in den umliegenden Städten verwiesen.

Das gilt auch für das Amt Preetz-Land und das Amt Selent-Schlesen.

Wer grundsätzlich kostenfreie Corona-Tests bekommen konnte

Bis die neue Testverordnung greift, gilt: Kostenfreie PCR-Tests gibt’s für Menschen mit Symptomen und Überweisung von Ärzten oder Gesundheitsämtern.

Ebenfalls kostenlos sind Corona-Antigen-Schnelltests für Menschen, die nachweislich aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfen.