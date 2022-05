DLRG-Wasserwacht Hohwacht: Welche absurden Fragen Gäste manchmal stellen

Hohwacht

Etwas genervt kommt Roman Bantlow zurück in sein DLRG-Häuschen am Strand in Hohwacht. Das warme Wasser bei den Duschen geht nicht. „Irgendwas ist hier immer“, sagt der Wachführer und Rettungsschwimmer. Eigentlich ist er für die Sicherheit der Strandgäste zuständig, doch auch um solche Aufgaben muss er sich kümmern oder zumindest beim Bauhof Bescheid geben, dass es nicht funktioniert.

Im DLRG-Häuschen angekommen, klettert der 63-Jährige die Treppe hoch zu seinem Aussichtsplatz über den Strand von Hohwacht. Es ist eng hier im Häuschen. Roman Bantlow macht sich eine Notiz und setzt sich auf seinen Platz. Von hier aus hat er den perfekten Blick auf den Strand. Hier entgeht ihm nichts so schnell. Und das genießt er.

DLRG bewacht Strand in Hohwacht

Seitdem er 13 Jahre alt ist, engagiert sich Roman Bantlow ehrenamtlich bei der Strandwache der DLRG. Zuerst sei er als Praktikant mitgelaufen, als er 16 Jahre alt wurde, stieg er richtig ein. Mit vielen Klassenkameraden habe er in Hohwacht zusammen am Strand gesessen und aufgepasst. „Wir waren eine richtig eingeschworene Truppe“, erzählt er.

Heute ist er alleine in Hohwacht. Sieben Tage die Woche, sieben Stunden lang. Manchmal bekommt er von jungen Ehrenamtlichen Unterstützung. Erst am Wochenende seien zwei Sanitäter aus Stuttgart wieder abgereist, in zwei Wochen kommen die nächsten. Sie kommen aus der Nähe von Frankfurt und bleiben für eine Woche. „Die drei kommen jedes Jahr hierher“, erzählt er. Es sind gelernte Fachkräfte. „Einer ist im Rettungsdienst, eine macht eine Ausbildung zur Krankenschwester.“

Roman Bantlow von der DLRG: Die Leute stellen die absurdesten Fragen

Dass er jetzt zwei Wochen allein Wache schiebt, sei nur bedingt schlimm. „Zum Glück passiert hier im Moment noch nicht so viel“, sagt er und klopft lieber nochmal schnell auf den Holztisch vor ihm. „Ich rechne jeden Tag mit einem schweren Unfall, aber bisher ist alles gut gelaufen.“

Im Moment ist er eher Ansprechpartner für die Gäste. „Die Leute kommen mit den komischsten Fragen an“, erzählt er. Er sei schon gefragt worden, wo man denn hier baden könne. Dabei stehe sein Häuschen direkt am Strand. Andere hätten gefragt, ob das Land, das am Horizont zu sehen ist, Dänemark sei. Es ist Heiligenhafen. „Ich könnte ein Buch über die vielen Fragen schreiben. Das wäre das komischste Buch, das es je gegeben hat, glaube ich“, sagt Roman Bantlow und schmunzelt.

Der Wachführer ist nicht nur für den Strand zuständig. Auch wenn es den Hotelgästen nicht gut gehe, werde er angerufen. „Wir sind meist schneller vor Ort als der Rettungsdienst und können schon mal Erste Hilfe leisten“, erklärt er. Bei einem Schlaganfall oder Herzproblemen zähle jede Sekunde. Auch wenn jemand mit dem Fahrrad auf der Promenade stürzt, eilt Roman Bantlow zur Hilfe.

Das Ehrenamt gefällt ihm. Er mag es, den ganzen Tag draußen an der frischen Luft zu sein. Meer und Strand faszinierten ihn. Auch die medizinischen Dinge hätten ihn immer schon interessiert. „Ich habe es irgendwie nur verpasst, Medizin zu studieren“, sagt er.