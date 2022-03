Sonnenstrom boomt auch im Amt Lütjenburg. In der Gemeinde Dannau gibt es Pläne, Fotovoltaik-Anlagen auf einer Fläche von 30 Hektar zu errichten. Nicht der einzige Solarpark, der im Amt Lütjenburg im Gespräch ist. Ein Überblick, was im Raum Lütjenburg in der Planung ist.