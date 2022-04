Kreis Plön

Der Krieg in der Ukraine schüttelt die Wirtschaft überall in der Welt durch. Wie wirkt sich der Überfall Russlands auf die „Kornkammer“ Europas bei den Landwirten im Kreis Plön aus? Der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Heiner Staggen erwartet eine schwere Krise bei der Versorgung mit Düngemitteln im Herbst. Staggen: „Ich weiß nicht, wie es da weitergehen soll.“

Preise für Düngemittel explodieren

Im Herbst 2020 habe er für einen Standarddünger 17,60 Euro pro 100 Kilogramm bezahlt. Ein Jahr später der Preis schon auf 39,60 Euro. Bereits damals herrschte eine Verknappung auf dem Gasmarkt, die Inbetriebnahme von Nordstream 2 lag auf Eis. Derzeit verlangt der Handel 96 Euro für den Doppelzentner Dünger. „Selbst, wenn ich zu den Preis kaufen würde, ist nicht klar, ob ich die Bestellung auch wirklich bekomme.“ So düster sehe es derzeit auf dem Markt aus.

Die Entwicklung hat zwei Gründe. Russland war bisher einer der größten Exporteure von Stickstoffprodukten, unterliegt jetzt aber strengen Wirtschaftssanktionen. Gas spielt bei der Herstellung von Dünger eine große Rolle. Die Gaspreise sind enorm gestiegen. Staggen: „Das ist ein Riesenproblem für die Landwirtschaft.“

Die Lage abmildern könnten die heimischen Biogasanlagen. „Da kann man mehr herausholen, wenn man denn will“.

Säen die Landwirte jetzt alle Getreide aus, weil in der Ukraine wegen des Krieges weniger angebaut und geerntet wird? Tatsächlich wächst auf den Feldern im Kreis Plön in diesem Jahr deutlich mehr Getreide, so Staggen. Der Grund ist aber ein ganz anderer: Die Maisernten in den vergangenen Jahren waren seht gut. Die Lager auf den Höfen mit der Futterpflanze prall gefüllt.

Hafer liegt im Trend – Das hat zwei Gründe

Und wer viel hat, muss davon nicht mehr anbauen. Schon im Herbst säten die Landwirte im Kreis vermehrt Winterweizen und Wintergerste aus. Weil die Böden damals an vielen Stellen zu nass waren, kämen jetzt Sommerweizen, Sommergerste (Braugerste) und Hafer hinzu.

Hafer liege im Augenblick im Trend, die Anbauflächen würden wachsen, so Staggen. Die Gründe: Haferprodukte wie Müsli würden immer beliebter. Außerdem: Pferdebesitzer im Kreis Plön halten mittlerweile 60.000 Tiere. Tendenz steigend. Und die Pferde futtern gerne Hafer.

Wie sieht es bei den Getreidepreisen aus? Die sind tatsächlich im Zuge der Ukrainekrise gestiegen. Brotweizen warf in der letzten Ernte einen Ertrag von 21 Euro je Doppelzentner ab. Laut Staggen liegt der Marktpreis derzeit bei etwas über 30 Euro.

Werden die Getreidebauern jetzt reich? Wohl eher nicht. „Man muss die gestiegenen Energiekosten gegenrechnen.“ Ein moderner Trakto0r verbraucht bei der Bearbeitung eines Hektars Ackerland rund 150 Liter Diesel. Bei Grünland, das mehrmals im Jahr gemäht wird, kommt der Landwirt auf bis zu 200 Euro.

Ein Durchschnittbetrieb mit 100 Hektar Fläche müsse somit rund 10.000 Euro mehr an Dieselkosten zahlen. Staggen: „Der Düngerpreis tut sein Übriges.“

Die EU hat die Nutzung von Vorrangflächen für die Natur wegen des Krieges unter Auflagen wieder erlaubt. Der Kreis Plön ist nach Ansicht von Staggen davon wenig betroffen. Die Vorrangflächen verteilen sich hier beispielsweise auf Knicks und Bäche, weniger auf Ackerflächen. Anders sehe das beispielsweise im Kreis Rendsburg-Eckernförde aus.

Heiner Staggen sieht die heimische Landwirtschaft vor großen Herausforderungen, wenn es in Folge des Krieges in der Ukraine zu weltweiten Hungersnöten kommt zum Beispiel in armen Ländern in Afrika oder Asien. Er rechnet in diesem Fall mit neuen Flüchtlingsströmen in Richtung Europa.

Die Aussichten für den Verbraucher von Lebensmitteln in Deutschland und die Landwirte schätzt er auch nicht gut ein. „Wir werden dafür bezahlen müssen.“