Darum ist der Fernglas-Doktor aus Giekau ein so glücklicher Mensch

Giekau

Seine Frau ist schuld. Zu seinem 70. Geburtstag solle er sich mal ein Fernglas wünschen, riet sie Alfred Blockhaus. Damit entfachte sie eine ungeahnte Leidenschaft in ihrem Gatten. 1200 gebrauchte Ferngläser hat der pensionierte Lehrer seitdem aufgekauft, einen Großteil repariert und die Hälfte wieder verkauft. „Freude“ und „Spaß“ sind die häufigsten Wörter, die man vom Fernglas-Doktor zu hören bekommt, wenn man mit ihm über sein Hobby spricht.

Im Internet kauft er seine schwarzen Lieblinge. Gläser von 150 Herstellern kennt er im wahrsten Sinne des Wortes in- und auswendig. Anfangs kaufte er nur. Doch weil viele alte Ferngläser defekt waren, begann er auch mit Reparaturen. Seine größte Hilfe heißt Max, ist Optiker und nur übers Internet mit dem 74-Jährigen verbunden. „Wir haben uns noch nie gesehen.“

Max weiß immer Rat, wenn sein Hobby-Kollege aus Giekau nicht weiterkommt. Prismen zurechtrücken, Justieren beim Doppelblick, Reinigen – alles hat sich Alfred Blockhaus beigebracht, dank der Hilfe von Max.

Auf Flohmärkten verkaufte Blockhaus seine ersten selbst reparierten Ferngläser. Heute steht er auf Wochenmärkten in Plön, Preetz oder Schönberg, wirbt für seine Gläser im Internet. Er liebt es, dabei mit Menschen ins Gespräch zu kommen.

Gewinn macht er nicht. Den Erlös spendet er der Organisation „Don Bosco Mondo“, die sich um Kinder in Entwicklungsländer kümmert. Das reizt seine Kunden dazu, noch was obendrauf zu legen.

Sein ältestes Fernglas stammt noch aus dem 1. Weltkrieg. Das sei aber nur etwas Spezielles für Sammler, nicht für den täglichen Gebrauch. Seine besten Exemplare wurden produziert in der früheren Sowjetunion. Die großen Geräte sind leistungsstark und mit Farbfiltern ausgestattet, damit man bei verschiedenen Wetterlagen immer optimal schauen kann.

Auf dem Rahmen der Gläser stehen verschiedene Zahlen wie 8/40 oder 15 x 50. Die erste Ziffer gibt die Brennweite an. Die Zahl 8 besagt, dass man einen Gegenstand in 800 Metern Entfernung durch das Fernglas so sieht, als ob er sich nur in 100 Metern vor einem befindet. Die zweite Zahl gibt den Durchmesser des Objektivs wieder. Je größer, desto besser.

Bei sehr starker Vergrößerung zittert das Bild

Aber Vorsicht. Je stärker ein Glas vergrößert, desto zittriger wird das Bild. Der Pulsschlag und die Bewegungen des Körpers übertragen sich. Dagegen hilft ein Stativ oder eine Auflage. Den normalen Nutzern rät Blockhaus zum Wert von 8/40.

Sein Hobby lebt er gern mit anderen aus. Er unternimmt Fernglas-Wanderungen mit einer Nabu-Gruppe in Preetz. Grundschüler dürfen bei ihm einen Fernglas-Führerschein machen. Vor allem Kinder will er dadurch zu Beobachtungen in der Natur anstiften.

Aus seiner Sicht hat Blockhaus einen großen Fehler gemacht. Bis zu seinem 70. Lebensjahr hat er kein Fernglas in der Hand gehabt. Das bereut er heute zutiefst.

Ein neuer Reparaturauftrag führt ihn in die aktuelle Weltgeschichte. Juri aus Süddeutschland hat ihn angeschrieben und gefragt, ober er vier alte Ferngläser wieder in Schwung bringen könnte. Juri stammt aus der Ukraine und seine dortige Verwandtschaft bat ihn, Ferngläser für Soldaten zu besorgen, die ihr Land verteidigen.

Blockhaus: Ein gebrauchtes Fernglas schenkt sechsmal Freude

Blockhaus sagte natürlich zu und will für seine Arbeit kein Geld. „Endlich kann ich einmal in dem Krieg direkt helfen und etwas tun“, sagt er glücklich.

Seine Arbeit mit den Ferngläsern schenke sechsmal Freude. Die erste Freude erlebe der Verkäufer im Internet, wenn er sein Gerät verkaufen kann. Die zweite und dritte Freude gingen an Blockhaus, über den gelungenen Kauf und die erfolgte Reparatur. Die vierte Freude komme auf, wenn er einen neuen Käufer gefunden habe, dem damit die fünfte Freude zuteilwird. Und die sechste Freude? Das seien Kinder in Entwicklungsländern, die eine Spende aus Giekau erhalten. Blockhaus: „Kann man überhaupt mehr Freude bereiten mit einem Hobby?“