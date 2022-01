Das Entsetzen über die toten Kinder von Darry hält bis heute an

Panker

Der Kreis Plön ist der Kreis in Schleswig-Holstein mit der geringsten Belastung an Kriminalität. Dennoch geschehen auch hier schwere Verbrechen, in einer Serie erinnern die Kieler Nachrichten daran. Bundesweit Schlagzeilen machte 2007 die Mutter, die in Darry (Gemeinde Panker) ihre fünf Kinder betäubt und erstickt hat.

„Das Tragische ist, dass die Tat aus Liebe geschah“, diese Resümee zieht ein Psychiater, der als Sachverständiger vor Gericht aussagt. Die 32-Jährige ist verfangen in Wahnvorstellungen. Sie hört Stimmen. In den letzten Wochen vor der Tat wird die Angst der Frau immer größer, dass ein Dämon ihre Kinder einem Triebtäter zuführen oder vor fahrende Autos werfen könnte.

Frau glaubt, ihre Kinder sind im Jenseits gut aufgehoben

„Die Tötung war aus ihrer Sicht die einzig mögliche Konsequenz“, so der Psychiater. Aus Liebe zu ihren fünf Söhnen im Alter zwischen drei und neun Jahren habe sie deswegen so gehandelt, aus Sorge um sie. Nach der Tat entwickelt die Frau die Vorstellung, ihre Kinder seien im Jenseits gut aufgehoben. Die Großmutter kümmere sich um sie. In Gedanken entwirft sie Wochenpläne für die Jungen. Sie zeichnet Spielplätze, die nach ihrer Überzeugung im Jenseits Wirklichkeit werden.

Und warum hat man der Frau nicht helfen können? Die Behörden sind eingeschaltet. Viele Menschen haben sich um sie gekümmert. Ein Facharzt begutachtet sie. Doch sie können wenig machen. Gegen ihren Willen kann sie nicht in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Die Frau täuscht auch perfekt ihre Umwelt. Der Psychiater spricht von einer „doppelten Buchführung“ im Verhalten der Mutter. Bei Hausbesuchen in Darry stellen Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes keine Verwahrlosung der Familie fest.

Die Mutter konnte „schlagartig umschalten“

Der Vater der jüngsten drei Kinder berichtet davon, wie seine Frau „schlagartig umschalten“ konnte, sobald Fremde in der Nähe waren. Sie wirkte dann völlig normal.

Journalisten aus dem Bundesgebiet belagerten 2007 die Straße in Darry. Die Medienvertreter kamen, um die Anwohner über die Familie auszufragen. Quelle: Peter Braune

Die Ablauf der Tat erschüttert. Die Mutter betäubt zunächst ihre Kinder mit Tabletten und stülpt ihnen danach eine Plastiktüte über den Kopf, bis sie nicht mehr atmen. Drei der kleinen Brüder wachen trotz der Schlafmittel auf und wehren sich gegen ihren Tod. Kratzspuren ihrer kleinen Fingernägel finden sich im Gesicht der Mutter.

Polizisten finden die Kinderleichen im Haus

Nach der Tötung der Kinder begibt sich die Frau selbst in psychiatrische Behandlung in Neustadt. Nach einigen Stunden berichtet sie dort von ihrer Tat. Die Polizei wird verständigt. Beamte gehen ins Haus in Darry und finden die Kinderleichen. Die Männer sind geschockt.

Ein Lichtermeer breitete sich damals in der Lütjenburger Michaelis-Kirche beim Gedenkgottesdienst für die getöteten Kinder aus. Quelle: dpa

Das Kieler Landgericht sieht die Frau als schuldunfähig an. Sie wird dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Die Kindstötung von Darry löst bundesweit Entsetzen aus. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel verlangt eine „Kultur des Hinsehens“ in der Gesellschaft. Alle müssten gemeinsam dafür sorgen, „dass Kinder eine gesicherte Zukunft haben.“

„Vertrieben waren die Schutzengel“

Die Kirchengemeinde hält einen Gedenkgottesdienst in der St. Michaeliskirche in Lütjenburg ab. 450 Menschen kommen. Bischöfin Bärbel Wartenberg-Potter spricht zu ihnen und versucht zu erklären: „Vor welchem Abgrund muss sie bei ihrer Tat gestanden haben. Vertrieben waren die Schutzengel, die das Leben der Kinder und ihre eigene Seele vor dem Morden geschützt hätten.“ Vielleicht ergebe sich aus dieser Tragödie ein Zuwachs an Menschlichkeit in der Gesellschaft.

An einer Trauerwand können die Bürger Zettel mit ihren Gedanken und Wünschen befestigen. Darin ist von Fassungslosigkeit und stummer Ohnmacht über dieses Verbrechen an Kindern die Rede. Es wird aber auch vor Schuldzuweisungen gewarnt. Ein Kirchenbesucher hinterlässt auch diesen Satz: „Stehe auch der Mutter bei.“