Das Geld ist da, doch es fehlt an Baumaterial. Der Kreis Plön plant mehr Bauten, als er fertigstellen kann. Die Folge: Im Haushalt bleibt Geld liegen. Das Land genehmigt daher nicht den Etat für das laufende Jahr. Diese Projekte werden 2022 dennoch fertig.

Von Hans-Jürgen Schekahn