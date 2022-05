Das können Kinder aus Lütjenburg in den Ferien alles erleben

Lütjenburg

Wer sich als Kind oder Jugendlicher in den Sommer- und Herbstferien in Lütjenburg langweilt, der ist selber schuld. Der Stadtpädagoge Frank Jankowski hat ein Programm mit 60 Freizeitangeboten ausgearbeitet. Zum ersten Mal dabei: Überlebenstraining in freier Natur.

Schauplatz dafür ist die Outdoor-Survival-Schule in Malente, die von Detlef Kamerau gegründet wurde. Er blickt auf 30 Jahre Erfahrung zurück. Feuer machen ohne Streichhölzer, Nahrung aus der Natur oder Floßbau – all das kann man dort lernen.

Was die Jugendlichen am 11. Oktober dort erleben, ist noch nicht bekannt. Eines weiß Jankowski allerdings: Die Nachfrage nach den maximal sieben Plätzen wird riesig sein. Die Resonanz auf das Angebot bei den Eltern war groß. Nächstes Jahr denkt er daran, mehrere Survival-Termine abzumachen.

Zu den Rennern des Kinderferienpasses gehören Ausflüge. Ein Ziel ist dabei ein Hochseilgarten am Falckensteiner Strand. Auf dem Hof Eichendiek in Blekendorf lernen die Teilnehmer das Reiten. Aus Erfahrung schnell ausgebucht: Für einen Besuch im Hansa Park in Sierksdorf sind gleich mehrere Termine angesetzt.

Ziele sind der Erlebniswald Trappenkamp und die Arche Warder

Im Erlebniswald Trappenkamp geht es mit einem Pferdewagen auf Wildschweinsafari.

Ziel ist auch wieder die Arche Warder. Es ist der größte Tierpark für seltene und vom Aussterben bedrohte Haustierrassen. Die Teilnehmer erwarten Streichelzoo und Ferkelstube.

Mit dem Naturschutzbund an den Ostseestrand

Der Jugendtreff bietet einen Papierflieger-Wettbewerb. Mit dem Naturschutzbund geht es zum Ostseestrand in Hohwacht und zu einer Wanderung durchs Nienthal.

Weitere Aktionen: Handytaschenweben, Fledermaussafari, Fahrradtour zum Selenter See, Basteln, ein Tag im Mittelalter und Spiel ohne Grenzen.

Angebote auch für Kinder aus Flüchtlingsfamilien

Wie Bürgermeister Dirk Sohn erklärte, soll es auch Angebote geben, die Kinder von Flüchtlingsfamilien wahrnehmen können.

Anmeldungen nimmt Frank Jankowski vom 1. Juni bis zum 1. Juli immer montags von 16 bis 19 Uhr und mittwochs von 10 bis 18 Uhr im Rathaus entgegen. Wegen der Aktivitäten müssen Vater und Mutter die Einverständniserklärungen unterschreiben. Sie sind bereits in den Schulen zusammen mit dem Programm verteilt worden.

Auch Kinder mit Handicaps sind willkommen

Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 13 Jahren. Ausdrücklich willkommen sind auch Kinder mit geistiger, körperlicher oder psychischer Behinderung.

Ein Kinderferienpass kostet 30 Euro, ermäßigt 15.