Heikendorf

Hunderte von Teilnehmerinnen und Teilnehmern setzten am Sonntag bei einer Demonstration unter dem Motto „Davidsterne für Heikendorf“ ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus und bekannten sich zu einer vielfältigen Gesellschaft. Nach einer Auftakt-Kundgebung zog sich ein langer Bandwurm durch die Ostseegemeinde. Die Veranstaltung verlief laut Auskunft der Polizei friedlich.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatten Heikendorfer gegen rechte Umtriebe demonstriert. Damals hatten Hakenkreuz-Schmierereien, Banner mit fremdenfeindlichen Sprüchen und nächtliche „Schießübungen“ die Bürgerinnen und Bürger aufgeschreckt.

Streit um einen Davidstern

Diesmal nennt Jörg Bremermann einen antisemitischen Vorfall als Anlass für die Demo, zu der er gemeinsam mit Gemeindepfarrer Joachim Thieme-Hachmann und dem Bündnis gegen Antisemitismus Kiel aufgerufen hat. „Wir wollen so etwas nicht zulassen, alle sollen wissen, dass wir etwas gegen Antisemitismus und rechte Aufmärsche haben“, betont er. Auslöser war ein Streit um die Entfernung eines Davidsterns an der Tür zur Mietwohnung einer jüdischen Frau.

Der Parkplatz am Schulredder füllt sich am Mittag zusehends. Friedhelm Sorgenfrey hat ein Schild „Omas und Opas gegen Rechts“ mitgebracht. Warum will er demonstrieren? „Weil ich nicht möchte, dass solche Zustände, wie wir sie zwischen 1933 und 1945 gehabt haben, jemals wiederkommen“, betont der 82-Jährige.

Demonstrantin: „Leute, es reicht!“

Ein paar Meter weiter steht eine kleine Gruppe. Man wolle ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus und gegen den gesamten Rechtsruck der Gesellschaft und für eine demokratische und solidarische Gemeinschaft setzen, sagt Nathalie Kegel (32) stellvertretend für alle. Elvira Schlott (46) meint: „Irgendwann muss man sagen: Leute, es reicht!“

Dann beginnt die Kundgebung mit mehreren Sprechern. Bremermann weist darauf hin, dass Hass und Gewalt, Mobbing und Ausgrenzung zu psychischen Problemen führen und besonders junge Menschen verunsichern könnten. „Antisemitismus muss beim geringsten Anzeichen bekämpft werden“, fordert er.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Eigentlich sollten wir hier nicht stehen müssen“, meint Walter Joshua Pannbecker. Der Beauftragte gegen Antisemitismus im Landesverband der jüdischen Gemeinden verweist auf das Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ und fragt: „Ist das nicht lange genug, dass die Juden nicht ganz normal dazugehören?“

Resolution der Kirche gegen Ausgrenzung

„Es geht uns darum, als Kirche zu zeigen, dass jeder selbstverständlich einen Platz in unserer Gemeinde hat“, erklärt Thieme-Hachmann. Er wolle nicht, dass es zu einer Ausgrenzung von Menschen kommt. Der Kirchengemeinderat habe im Sommer eine Resolution verfasst, die mittlerweile von einigen Hundert Menschen unterschrieben worden sei.

Inzwischen habe sich auch die Gemeindevertretung mit einer eigenen Erklärung positioniert. Das sei wichtig, weil es gerade in den vergangenen Tagen im Internet und auf Facebook viele ausgrenzende Kommentare gegeben habe, so Thieme-Hachmann. „Wir fordern die Gemeindevertretung auf, den Worten auch Taten folgen zu lassen und dazu beizutragen, dass hier ein Netzwerk entsteht, das Menschen hilft, ohne Ausgrenzung zu leben.“ Man sollte gemeinsam an einer Kultur der Offenheit und für ein vielfältiges und buntes Heikendorf arbeiten.

Gemeindevertretung bekennt sich zu toleranter Gesellschaft

Bürgermeister Tade Peetz (CDU) stellte die Resolution der Gemeindevertretung vor, in der sie „unmissverständlich klarstellt, dass sie antisemitische Haltungen, Aktionen und Äußerungen nicht toleriert und sich gegen solche Tendenzen stellt“.

Zur Galerie Hunderte von Menschen gingen in Heikendorf gegen Antisemitismus und Rassismus auf die Straße.

Alle Fraktionen bekennen sich zu den Grundsätzen einer offenen und toleranten Gesellschaft. „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens sowie des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.“