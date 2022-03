Der Tante-Emma-Laden kehrt zurück in die Gemeinde Tröndel – nur in etwas anderer Form. Landwirt Hans Detlef Wiese hat zwei Gefrierautomaten aufgestellt, in dem die Bürger Fleisch, Eier oder Mehl ziehen können. Das ist noch alles im Angebot und so funktioniert der Einkauf.