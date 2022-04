Der Urzeithof in Stolpe goes digital – und  trotzt so dem nächsten Lockdown

Stolpe

Am Sonntag läutet der Urzeithof in Stolpe ein neues Zeitalter ein. Um 14 Uhr drücken Frank Rudolph und Katrin Mohr-Rudolph symbolisch den Knopf für den ersten virtuellen Rundgang durch das Museum für Erdgeschichte – und eröffnen so feierlich den „Urzeithof Digital“. Mit viel Aufwand hat das Betreiber-Ehepaar dafür gesorgt, dass die Räumlichkeiten mit den mehreren Tausend Fossilien, Versteinerungen und weiteren Fundstücken auch bei zukünftigen Kontaktbeschränkungen erlebbar bleiben.

Mit dem symbolischen Knopfdruck-Start können Fossilienfans weltweit die Exponate im Urzeithof auf einem virtuellen Rundgang betrachten. Über die komplett neu gestalteten Internetseiten begeben sich Interessierte auf eine Tour durch das Museum, das am Bildschirm Einblicke in jede Vitrine erlaubt – und das in einem 360 Grad-Rundgang. Bei Bedarf kann mit Frank Rudolph eine Live-Führung vereinbart werden. „Damit können zum Beispiel ganze Schulklassen in Bayern online durch die Ausstellung streifen, dabei kann ich live weitere Erläuterungen geben“, erklärt der promovierte Biologe.

Fast 100.000 Euro wurden investiert

Ermöglicht wurde das Digitalisierungsprojekt durch das Neustart Kultur-Programm, das die Bundesregierung im Sommer 2020 für pandemiebedingte Investitionen in den Kulturbetrieb aufgelegt hatte. Vor einem Jahr stellte der Urzeithof einen Antrag für den „Ausbau der digitalen Kultur“, der positiv beschieden wurde. 90 Prozent der Kosten von knapp 100.000 Euro wurden aus dem Förderprogramm finanziert, weitere 7000 Euro übernahm das Land. Lediglich 3000 Euro mussten aus Spenden und Eigenmittel aufgebracht werden.

Mit dem Geld engagierte der Urzeithof das Unternehmen Dataport, das auch das Rechenzentrum des Landes Schleswig-Holstein betreibt. Seit dem vergangenen Sommer arbeiteten die Digitalexperten mit Kameras und sogenannten Markern am virtuellen Rundgang, erneuerten die Homepage und entwickelten eine Museums-App. Das Besondere daran: Besucher wählen sich mit ihrem Handy oder mit einem Leihgerät des Museums vor Ort in das W-Lan-Netz ein und aktivieren so das Programm – es muss nicht heruntergeladen werden. Wie bei einem QR-Code „liest“ das Handy an vielen Vitrinen markierte Exponate aus und steuert auf dem Bildschirm Infos und auch Videos oder 3-D-Modelle bei.

Urzeithof zog vor drei Jahren nach Stolpe Im Jahr 2019 zog der Urzeithof von der Museumsscheune in Fehrenbötel in die Räumlichkeiten am Pfeifenkopf 9 in Stolpe. Das Areal mit Café und Museumsshop in dem gut 100 Jahre alten, ehemaligen Bauernhof ist mittwochs bis Sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. Info: www.urzeithof.de

Interaktive Weltkarte mit über 100 Fundländern

Neu ist auf der Homepage auch eine interaktive Weltkarte. Die Fundstücke aus den mehr als 130 Sammlungen, die den Urzeithof in Stolpe nach eigenen Angaben zur größten Fossiliensammlung im Norden Deutschlands machen, stammen aus über 100 Ländern. Werden die Fotos auf einzelnen Ländern angeklickt, erhalten die Betrachter weitere Informationen zu den Fossilien oder Gesteinen. Auch das Veranstaltungsprogramm mit Konzerten, Exkursionen, Seminaren oder Ausstellungen sowie die Angebote im Café wurden digital überarbeitet.

Ein Besuch vor Ort wird aus Sicht der Betreiber aber nicht überflüssig. Dafür sorgt eine weitere Neuerung: Mit einem ausgeklügelten Audio-System wird der Gang durch das Museum musikalisch untermalt. Eingespielt wird vor allem Musik in Anlehnung an Abenteuerfilme wie „Indiana Jones“. Für Frank Rudolph bleibt der Urzeithof ein Museum für alle Sinne: „Wir bieten Erdgeschichte zum Anfassen, man kann an Gesteinen schnuppern und sie auch mal in die Hand nehmen.“