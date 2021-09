Deutsche Dogge beißt 60 Jahre alte Frau krankenhausreif

Lammershagen

Eine große Dogge sorgt in der Gemeinde Lammershagen für große Unruhe. Das Tier hat seit vergangenem Herbst mehrere Menschen im Ortsteil Bellin angefallen und gebissen. Zuletzt ging der Hund auf eine 60 Jahre alte Frau los und verletzte sie so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste.

Rolf Becker, der Ehemann des letzten Opfers, ist empört. Die Halterin des Hundes ist seine Mieterin. Eine zierliche Person, wie er sagt, die die große Dogge nicht im Zaum halten kann.

Der Vorfall ereignete sich, als Becker und seine Frau Telse am Sonnabend vor einer Woche ins Haus ihrer Mieterin wollten, um Strom und Wasser abzulesen. An der Haustür kam es zu der schrecklichen Szene. Als die Tür geöffnet wurde, ging der Hund auf die 60-Jährige los. Die Halterin versuchte noch, die Dogge am Halsband zurückzuziehen, wurde aber selbst von ihrem Tier umgerissen.

Die Dogge biss weiter zu, auch als die Frau am Boden lag

Die Dogge biss die Besucherin zunächst in den Unterarm, so schildert es die betroffene Telse Becker selbst. Sie stürzte, aber die Dogge ließ nicht von ihr ab und biss sie weiter in den Kopf und in die Taille. „Das war nicht lustig.“ Die Attacke hörte erst auf, als ihr Mann und ein weiterer Bekannter den Hund zurückdrängten.

Das Ehepaar wusste von dem großen Hund auf dem Grundstück - aber nicht, dass er im Laufe der Jahre so aggressiv geworden ist. Erst nach dem Angriff des Hundes erzählten Nachbarn im Ort von weiteren Attacken auf Menschen. Telse Becker: „Alle haben Angst, da vorbei zu gehen.“

Telse Becker kam mit dem Krankenwagen zunächst in die Uni-Klinik und wurde später in ein Krankenhaus in der Nähe ihres Wohnortes verlegt. Sie ist noch in ärztlicher Behandlung. Die Wunden müssen weiterhin versorgt werden. Das Ehepaar schaltete einen Rechtsanwalt ein.

Das Amt Selent/Schlesen ist nicht untätig geblieben. Die Dogge ist als „gefährlicher Hund“ eingestuft worden. Sie darf das Grundstück nicht mehr verlassen und mit ihrer Halterin einen Spaziergang im Ort machen. Die Hundebesitzerin musste zusätzlich einen Elektrozaun anbringen lassen.

Dem Bürgermeister von Lammershagen, Jürgen Oelke, sind sechs Beißangriffe des Tieres bekannt. Im Dorf erzählt man sich, dass die Hundebesitzerin selbst durch das Tier verletzt worden war. Die Dogge hatte die Frau, die das Tier nicht halten konnte, viele Meter an der Leine mitgeschleift.

Oelke berichtet, dass eine Reihe von Beißattacken sich ereignet haben, als Hundebesitzer am Grundstück vorbeigingen. Die Dogge wollte wohl ihr Territorium verteidigen, sprang über den Zaun und griff die Menschen an.

Laut Verwaltungsleiter Manfred Aßmann muss die Hundebesitzerin demnächst einen Nachweis erbringen, dass sie über genügend Sachkunde verfügt, so ein großes Tier, das aggressiv werden kann, auch ordnungsgemäß zu halten. Kann die Halterin das nicht, muss sie den gefährlichen Hund abgeben. Diese Anordnung wurde bereits vor dem jüngsten Angriff auf die 60-jährige Telse Becker erlassen.