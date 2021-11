Die Geflügelpest kehrt zurück in den Kreis Plön

Kreis Plön

Die Geflügelpest ist nach mehrmonatiger Pause zurück im Kreis Plön. Infizierte Graugänse wurden tot in Kirchbarkau und am Dobersdorfer See gefunden. Das Veterinäramt verfolgt intensiv die weitere Entwicklung. Alle Geflügelhalter sind aufgerufen, ihre Sicherheitsmaßnahmen kritisch zu prüfen.

„Es gilt, den direkten und indirekten Kontakt von Hausgeflügel und Wildvögeln zu verhindern“, heißt es in einer Mitteilung. Bei erhöhten Tierverlusten oder klinischen Anzeichen, die auf Geflügelpest schließen lassen, sind veterinärmedizinische Untersuchungen vorgeschrieben.

Veterinäramt ordnet noch keine Maßnahmen an

Eine Pflicht zur Aufstallung gibt es derzeit noch nicht. Auch sind keine Sperrbezirke eingerichtet.

Bürgerinnen und Bürger, die einen toten Greifvogel, Ente, Gans oder einen Wasservogel finden, sollten den Fund den Ordnungsbehörden melden. Für Rückfragen steht die Veterinäraufsicht unter Tel. 04522/743 270 zur Verfügung.

Der Kreis Nordfriesland meldete Mitte Oktober die ersten neuen Fälle von Geflügelpest in Schleswig-Holstein. Es folgten Nachweise in Dithmarschen und Steinburg. Erstmals traf es am 23. Oktober auch Hausgeflügel in Dithmarschen.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im vergangenen Jahr richtete die Geflügelpest im Kreis Plön großen Schaden an. Sie trat in Dannau in einem Betrieb mit 53 000 Tieren und in Kühren bei Preetz (76 000 Tiere) auf. Die Hühner mussten alle getötet werden.