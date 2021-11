Barsbek

Michael Schnack bewirtschaftet mit seiner Familie seit 2009 in Barsbek den landwirtschaftlichen Betrieb, den er von seinem Vater übernommen hat. Zwar im Nebenerwerb, aber mit viel Herzblut und Begeisterung. Etwa die Hälfte der 40 Hektar ist verpachtet, die andere Hälfte benötigen sie für Grünland, um Futter für ihre Tiere anzubauen. Nun haben sie sich einen Herzenswunsch erfüllt: Ihre eigenen Produkte vermarkten sie im eigenen Hoflädchen. Gemüse, Honig, Marmeladen, Eier und Kürbisse wird per Kasse des Vertrauens verkauft, Fleisch gibts per Klingelknopf.

Schon Schnack senior hatte zuletzt den Hof im Nebenerwerb bewirtschaftet. Denn die Zeit, in denen ein so kleiner Betrieb wirtschaftlich geführt werden konnte, war längst vorbei. Doch Michael Schnack, im Hauptberuf Elektriker, ließ sich nicht beirren, behielt die Landwirtschaft bei. Er traf in der Krankenschwester Diana eine Partnerin, die mitzog, ebenso wie die Töchter Amelie (14) und Leonie (12). Gemeinsam bewirtschaften sie den Hof mit viel Begeisterung und Kreativität. Sie hatten zunächst zwölf Mutterkühe der Fleischrasse Charolais. Dann verliebte sich Diana in zwei Pommersche Landschafe, die Lämmer bekamen und den Tierbestand vergrößerten. Auch Hühner mussten sein, die ersten 50 Legehennen reichten nicht aus, um den eigenen Bedarf und den der Nachbarn zu decken.

Fast jedes Tier hat einen Namen

Mittlerweile gibt es 240 Hühner, 15 Mutterschafe mit ihren Lämmern und 15 Mutterkühe mit Kälbern, drei Hunde und natürlich Willi. Doch nicht nur der rassige Limousin-Bulle hat einen Namen, auch nahezu jedes Kalb und Lamm bekommt einen. So findet sich unter anderem auch Carmen Nebel darunter – das Tier wurde geboren, als die Fernsehshow lief. Amelie kümmert sich um die Hühner, doch ihr großer Wunsch wäre ein Pferd, wie sie verrät. Leonie als „Schaf-Beauftragte“ kennt ihre Schützlinge genau und möchte am liebsten jedes Lamm behalten. Doch bei aller Begeisterung und Tierfreude: „Es sind und bleiben Nutztiere“, macht Mutter Diana klar.

Hoflädchen in Barsbek ist geöffnet Das Hoflädchen auf dem Hof Schnack in Barsbek, Neddelsthörn 8, ist täglich 24 Stunden lang zugänglich. Es herrscht das Vertrauensprinzip bei allen Produkten bis auf Fleisch. Es gibt Rind- und Lammfleisch, je nach Kundenwunsch portioniert, per Klingelknopf täglich von 15 bis 18 Uhr. Auch Vorbestellungen sind möglich.

Und so wird eben auch mehrmals im Jahr geschlachtet. Das erledigen Schnacks nicht selbst, sondern beauftragen den Schlachter. „Wir haben sonst das Fleisch an Edeka oder andere Händler verkauft, jetzt können wir unsere eigenen Produkte direkt an den Kunden bringen“, erklärte Schnack. Er weiß nicht erst seit dem neuen Barsbeker Wochenmarkt, der im Sommer mit viel Erfolg gestartet war, dass die Nachfrage stetig steigt.

Fleisch gibt es per Klingelzeichen

Jeder auf dem Hof hat seine Aufgabe, was sich vor allem durch die Corona-Zeit verfestigt habe, wie Mutter Diana berichtete. Auch zwei „Corona-Gewächshäuser“ waren angeschafft worden. So werden auch Auberginen, Tomaten, Gurken und anderes Gemüse angebaut und auf dem Wochenmarkt in Barsbek oder eben nun im Hoflädchen verkauft. Ebenso wie das Brombeer-Gelee und Marmeladen. Lediglich den Honig holen sie vom Nachbarn. Alles läuft über die Kasse des Vertrauens, nur das Fleisch gibt es auf Klingelzeichen. „Wir bieten ganz nach individuellem Wunsch Rouladen, Gehacktes, Gulasch, Steak“, sagte Schnack. Auch Bestellungen sind möglich. „Das erleichtert natürlich die Planung“, so der Hobbylandwirt.

Erholung auf dem Campingplatz

Viel Freizeit bleibt den Schnacks nicht, jede freie Minute gehört dem Hof, Urlaub ist nicht machbar. „Immer wenn wir weg sind, passiert etwas“, verrät Leonie. Doch sie haben sich eine Alternative geschaffen, die alle begeistert: ein Dauerstellplatz auf dem Campingplatz in Behrensdorf.