Plön

Noch ist es eine Rasenfläche. Doch rechts von der Seilbahn auf dem Plöner Abenteuerspielplatz (am Ende der Danziger Straße) könnte die von Jugendlichen schon so lange gewünschte Dirtbahn entstehen. Dirtline, Double-Sprünge, Pumptrack – alles wäre inklusive. Eine Firma hat sich den Spielplatz schon angesehen und ein Angebot gemacht. Für rund 60 000 Euro würde sie den Dirtpark anlegen.

Eine größere Summe hatte die Stadt für die Dirtbahn schon im Haushalt für das Jahr 2021 eingeplant – und dann doch nicht ausgegeben. Dieses „gesparte“ Geld reicht jedoch nicht, 40 000 Euro müsste die Politik jetzt zusätzlich lockermachen. Und auch wenn in Sachen Geld sonst vorsichtig reagiert wird: Im Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus (GUT) sah es Donnerstagabend so aus, als bei diesem Plan niemand mit den Wimpern zuckt.

Die erste Hürde ist genommen

Entschieden ist zwar noch nichts. Aber die erste Hürde ist genommen. Der Ausschuss stimmte grundsätzlich zu – und das einstimmig. Er stimmte zu, dass „erforderliche Mittel“ in den Haushalt der Stadt für das Jahr 2022 eingestellt werden. Der Haushalt wird voraussichtlich im Juni beraten, im August könnte Plön einen Haushalt haben. Bei den Haushaltsberatungen kann aber immer noch ein Veto kommen.

Vielleicht findet die Stadtverwaltung ja auch noch Fördertöpfe, aus denen die Bahn mitfinanziert werden kann. Die Unterhaltungskosten für eine solche Anlage seien eher gering, erklärte Bürgermeister Lars Winter. Jörg Jaudzim vom Fachbereich Jugend und Soziales sagte, dass die Fahrbahn von den Jugendlichen mit Schaufeln und Harken bei Bedarf ausgebessert werde.

Ein paar Jugendliche, auch aus dem Kinder- und Jugendrat der Stadt Plön, waren unter den Zuschauern, als die Kommunalpolitiker das Thema zu fassen hatten. Einige von ihnen waren auch beim Workshop vor ein paar Wochen auf dem Abenteuerspielplatz dabei, als sich die Firma Turbomatik Bikeparks aus Warstein die Location ansah. Nach der Sitzung wirkten die jungen Leute sehr zufrieden. Aber noch heißt es abzuwarten.

Was ist auf dem Abenteuerspielplatz geplant? Jörg Jaudzim erklärte bei einem Ortstermin unserer Redaktion, wie alles aussehen soll. Der Bolzplatz müsste um ein paar Meter nach links verlegt und um 90 Grad gedreht werden. Dann wäre auf der großen Freifläche rechts von der Seilbahn Platz für Mountainbikes und BMX-Räder.

Im Wald, also etwas höher gelegen, lägen drei Startpunkte der Dirtbahn: leicht, mittel und sportlich. Von da ginge es mit dem Rad abwärts, entweder in die Dirtlines mit Hügeln, die sportlich überfahren werden oder auf denen auch Sprünge gemacht werden können. Wer sich mehr zutraut, schlägt die Double Line ein. Ein Double (Tricksprung) ist das absolute Highlight eines Dirtparks. Man springt mit dem Rad vom Kicker, einer Sprungschanze aus Stahl mit Multiplex-Belag, ab – und landet idealerweise wieder auf den Rädern.

Der sich anschließende Pumptrack in Form einer Acht ist ein Rundkurs mit Hügeln und Wellen, der auch von Anfängern gefahren werden kann. Geübte können auch dort Sprünge einbauen. Der Backtrack ist der Rückweg zum Startpunkt, natürlich auch mit Wellen – sonst wär’s ja langweilig. Die Dirtbahn wäre etwa 100 Meter lang und 30 Meter breit.

Jugendliche sind mit den Plänen zufrieden

Achterbahn-Feeling verspricht die Firma. „Hört sich alles gut an“, sagt Ben Bau. Der 15-Jährige ist mit seinem Bike auf einigen Strecken unterwegs und freut sich darauf, dass in Plön endlich die Dirtbahn gebaut werden soll. Auch Jonas Paustian (19), der zwei Jahre Vorsitzender des Kinder- und Jugendrates Plön war und das Projekt intensiv verfolgte, hat sich die neuen Pläne auch angeguckt – und findet sie gut.

So eine Dirtbahn ist für Anfänger ebenso geeignet wie für Radler, die sich sportlich schon als Kenner oder Könner bezeichnen können. Ausweiten kann man das Konzept natürlich auch noch – zum Beispiel mit Balance-Bänken und Wippen aus Holz.

Plöner Politiker waren sich einig

„Wir befürworten das sehr“, sagte Gerd Weber (Grüne), GUT-Ausschussvorsitzender. Bettina Hansen (SPD) entfuhr ein „endlich!“ und nannte das Vorhaben großartig. André Jagusch (CDU) erklärte: „Wir müssen zeitgemäße Angebote machen.“ Das betonte auch Bürgermeister Winter (SPD). E r höre immer wieder, dass es in Plön zu wenig für Jugendliche gebe. „Es ist viel Geld, aber hier kann Plön zeigen, dass es was für Jugendliche tut.“

Nicht nur in Plön wünschen sich die Mountainbiker Platz für ihren Sport. Aber nachdem hier schon vor ein paar Jahren der alte Bolzplatz an der Övelgönne als Platz für die Dirtbahn durchfiel und deshalb zum Einheitswald wurde, es auch mit dem Bolzplatz an der Fünf-Seen-Allee nichts wurde, sind die ersten jungen Kämpfer für eine Dirtbahn in Plön fast schon dem Projekt entwachsen.

Aber die „Community“ wächst nach. Antonia Boy als jetzige Vorsitzende des Kinder- und Jugendrates hat das Projekt von ihrem Vorgänger Jonas Paustian „geerbt“. Mit ihren Mitstreitern verfolgt sie die Pläne weiter. Jetzt sieht es also gut aus für die Dirtbahn – wenn auch vom Zeitplan her nur mit Glück noch in diesem Jahr.