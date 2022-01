„Doppelschlag“ der Polizei in der Gemeinde Klamp gegen Verkehrssünder 

Klamp

Die Polizei ermittelte am Dienstag gleich zwei Verkehrssünder in der kleinen Gemeinde Klamp bei Lütjenburg. Einer Beamtin und ihrem Kollegen fiel gegen 16.15 Uhr ein VW Golf auf, der auf die Bundesstraße 430 einbog. Ursprünglich blinkte der Fahrer nach rechts. Dann hätte er hinter dem Streifenwagen fahren müssen. Das war ihm wohl zu gefährlich. Also bog er nach links ab, vom Polizeiwagen weg. Das bemerkte die Besatzung des Wagens und kontrollierte den 60-jährigen Fahrer. Der hatte einen triftigen Grund, die Polizei zu meiden: Er besaß keinen Führerschein.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Demselben Streifen-Team fiel gegen 21 Uhr ein Passat in einer Gemeindestraße auf und wollte ihn anhalten. Der 52-jährige Fahrer reagierte auf die Anhaltesignale mit einer Vollbremsung, sprang aus seinem Wagen und stürmte drohend und schreiend auf die beiden Polizisten zu. Die mussten Pfefferspray einsetzen, um ihn zu beruhigen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem angetrunkenen Mann einen Wert von 0,84 Promille.