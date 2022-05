Eine Drohne am Himmel sorgte am Freitag für einen Polizeieinsatz in der Gemeinde Blekendorf (Kreis Plön). Polizeibeamte beobachteten das Fluggerät im Ortsteil Kaköhl, der in der Flugverbotszone für das G7-Treffen im benachbarten Weissenhaus liegt. Der Pilot hatte aber keine bösen Absichten.