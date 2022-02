Die erste E-Mobilitätsstation im Kreis Plön steht in Wankendorf. Am ZOB können Radfahrerinnen und Radfahrer ihre Drahtesel jetzt in einem Doppelstock-Unterstand parken, dazu gibt es eine abschließbare Box – mit 16 Stellplätzen sowie vier Ladeplätzen für die Akkus von Elektrorädern.