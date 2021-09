Mit dem Flaschenpfand etwas Gutes tun – das ist das Ziel einer Aktion für die DLRG bei Edeka Schröder in Preetz. Kunden können ihre Pfandbons in eine Box werfen. Mit ihrer Spendenbereitschaft sind die Preetzer Kunden landesweit Spitzenreiter. Doch in den Sommerferien sorgte ein Dieb für Ärger.