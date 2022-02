Einbrecher erbeuten in der Gemeinde Panker hochwertigen Schmuck 

Sie schlugen in der Mittagspause zu. Ein Goldschmied in der Gemeinde Panker (Kreis Plön) ist am Montag Opfer von Einbrechern geworden. Die Polizei sucht nach dem Eigentümer eines verdächtigen weißen Kleintransporters, der am Tatort gesehen worden war. Die Beute ist erheblich.