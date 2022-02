Preetz

Ein Randalierer hat zwei Polizisten in Preetz verletzt. Am Donnerstagnachmittag drohte ein 38-Jähriger zwei Beamten der Polizeistation Preetz in seiner Wohnung in der Ostlandstraße, sie mit einem Messer angehen zu wollen. Nachdem die Polizisten ihn zu Boden gebracht hatten, leistete der Mann Widerstand. Sie nahmen den Randalierer in Gewahrsam.

Mann randaliert in der Wohnung in der Ostlandstraße

Am Donnerstag gegen 18 Uhr rief eine Anwohnerin aus der Ostlandstraße die Polizei, weil eine Person in einer Wohnung randalierte würde, teilte Polizeisprecher Magnus Gille mit. Zwei Beamte der Polizeistation Preetz seien wenig später am Einsatzort gewesen.

Der 38-jährige Mann stand demnach im Eingangsbereich der Wohnung und hielt dabei ein Küchenmesser hinter seinem Rücken. Nach der Aufforderung durch die Polizisten habe er das Messer auf den Boden fallen lassen. Doch dann habe er damit gedroht, es wieder aufzuheben, um es gegen die Polizisten einzusetzen. Als er sich in Richtung des Messers bewegt habe, hätten ihn die Beamten mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht.

Auf dem Boden liegend habe der Mann versucht, sich von den Beamten loszureißen, und sich gegen die Fixierung gesperrt. Dabei habe er einen 35 Jahre alten Polizisten an einer Hand und dessen 25-jährigen Kollegen an einem Ellenbogen verletzt. Beide seien dienstfähig geblieben.

Polizei will weitere Straftaten verhindern

Mit der Unterstützung weiterer Polizeikräfte gelang es demnach, den Randalierer zu fixieren. Die Beamten brachten ihn ins Zentralgewahrsam nach Kiel. Ziel sei es gewesen, weitere Straftaten durch den Mann, der bereits im Laufe des Tages polizeilich in Erscheinung getreten gewesen sei und sich dabei mehrerer Straftaten verdächtig gemacht habe, zu verhindern.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Rücksprache mit einem Bereitschaftsstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Kiel entnahm ein Polizeiarzt eine Blutprobe bei dem mutmaßlich unter Alkoholeinfluss oder anderen berauschenden Mitteln stehenden Mann an. Die Beamten der Polizeistation Preetz leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den Tatverdächtigen ein.