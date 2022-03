Energiemesse am 20./21. August - Tipps in Preetz: Was kann jeder selbst gegen hohe Energiekosten tun?

Die durch den russischen Angriff auf die Ukraine extrem gestiegenen Energiepreise hatte die Stadtvertretung in Preetz noch gar nicht absehen können, als sie Mitte Februar beschloss, eine Energiemesse aus der Taufe zu heben. Nun wurden Termin und Rahmenbedingungen festgeklopft.