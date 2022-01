Entscheidung über Neubau am Kreishaus in Plön rückt näher

Plön

Kaum ein Thema entzweit den Plöner Kreistag und vor allem CDU und SPD so sehr wie ein Neubau eines Verwaltungstraktes am Kreishaus in Plön. Auf dem Weg dorthin ist ein wichtiger Schritt genommen. Ende Januar stellt der Kreis das Sieger-Modell des Architektenwettbewerbs vor. Dann weiß man zumindest, wie der Anbau aussehen könnte. Die Modelle werden in der Förde Sparkasse öffentlich ausgestellt.

800 000 Euro für Planungskosten haben noch einen Sperrvermerk

Dann hat der Plöner Kreistag das Wort: Es wird gebaut oder nicht. Da alle Argumente auf dem Tisch liegen, könnte die Entscheidung zügig fallen. Der letzte Beschluss dazu datiert auf den Dezember 2020. Auf Grundlage des Architektenwettbewerbs soll über die nächsten Verfahrensschritte entschieden werden. Stimmt der Kreistag zu, dann könnte es schnell weitergehen.

Für das laufende Jahr stehen eine Million Euro für den Verwaltungsneubau im Kreishaushalt bereit. Allerdings: 800 000 Euro sind mit einem Sperrvermerk versehen zur Freigabe durch den Hauptausschuss. Gibt der Ausschuss das Geld frei, reichen die Mittel für die weiteren Planungen. „Eine weitere Mittelbereitstellung für den Bau wird erst in 2023 und den Folgejahren erforderlich“, heißt es von der Kreisverwaltung auf Anfrage.

Auf einem leer stehenden Grundstück neben dem Kreishaus könnte der Ergänzungsbau entstehen. Quelle: Lina Schlapkohl

Und die Verwaltung unterstreicht die Dringlichkeit. „Die Kreisverwaltung wünscht sich so schnell wie möglich die Fertigstellung eines Neubaus“, heißt es seitens des Kreises. Aus der Raumnot im Kreishaus heraus habe man fünf Außenstellen mit 106 Arbeitsplätzen angemietet. Die Kosten dafür: 175 000 Euro im Jahr. Nicht mitgerechnet sind dabei die Feuerwehrtechnische Zentrale oder die Außenstellen des Sozialen Dienstes. Sie sind bewusst ausgelagert.

Mitarbeiter wünschen sich nur begrenzt Homeoffice

In der Corona-Zeit gingen viele Mitarbeiter zeitweilig ins Homeoffice. Wäre das nicht eine Lösung der Platzprobleme? „Während des Lockdowns wurde deutlich, dass der überwiegende Teil der Mitarbeiter höchstens ein oder zwei Tage pro Woche das Homeoffice in Anspruch nehmen will oder kann.“

Die Kreisverwaltung untersucht auch die Möglichkeiten des „Desksharing“: ein Schreibtisch für zwei Mitarbeiter, die abwechselnd ins Büro kommen. Mögliche Einsparungen aus diesem Modell habe man bereits bei der Größe des Ergänzungsbaus berücksichtigt. Es müssten aber dringend mehr Besprechungs- und Sozialräume vorgehalten werden. „Der Neubau ist bereits unter diesen Anforderungen geplant und kann daher nicht kleiner ausfallen.“

Die SPD-Kreistagsfraktion hat sich frühzeitig für den Neubau eines Verwaltungstraktes am Kreishaus in Plön ausgesprochen. „Diese Meinung haben wir in den letzten Jahren nicht verändert“, sagt Fraktionsvorsitzender Kai Bellstedt. Die SPD habe den Architektenwettbewerb eng begleitet. „Der jetzt vorliegende Siegerentwurf soll aus unserer Sicht auch umgesetzt werden.“ Er müsse zeitnah in den Ausschüssen diskutiert werden. Ziel der SPD-Fraktion sei es, eine endgültige Entscheidung für den Neubau in der ersten Jahreshälfte 2022 zu treffen.

CDU würde über kleinere Lösung zumindest diskutieren

Die SPD will die ausgelagerten Büroarbeitsplätze wieder am Hauptstandort gebündelt sehen. Die neuen, zeitgemäßen Arbeitsplätze sollen den Kreis als Arbeitgeber attraktiv machen.

„Die CDU-Kreistagsfraktion steht dem Neubau eines Verwaltungsgebäudes unverändert sehr kritisch gegenüber“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Hansen. Er rechnet bei der Präsentation des Architektenwettbewerbs, die in Kürze stattfindet, mit einer erheblichen Kostensteigerung. Ursprünglich habe die Kreisverwaltung zehn Millionen Euro eingeplant.

Selbst in dieser finanziellen Dimension lehne die CDU den Neubau ab. Hansen: „Wir sind aber jederzeit gesprächsbereit, um über geringer dimensionierte Lösungen für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung zu sprechen.“