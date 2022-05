Plön

Welche Direktkandidatinnen und -kandidaten ziehen für die Wahlkreise Plön-Nord und Plön-Ostholstein in den Landtag von Schleswig-Holstein ein? Und welche Partei holte in den einzelnen Wahllokalen des Kreises die Mehrheit? Am Wahlabend des 8. Mai 2022 präsentieren wir Ihnen hier die Ergebnisse.

Landtagswahl 2022 im Kreis Plön: So wurde in Ihrer Nachbarschaft gewählt

Die Wahlbeteiligung lag im Kreis Plön bei 65,3 Prozent. Die CDU setzte sich als deutlicher Gewinner im Kreis Plön durch.

Verteilung der Erststimmen bei der Wahl 2022 im Kreis Plön

Bei den Erststimmen holte die CDU 43,7 Prozent der Stimmen im Kreis Plön. Zweitstärkste Kraft wurde die SPD mit 21,2 Prozent, knapp vor der Grünen mit 20,1 Prozent. Die FDP kam auf 5,5, die AfD auf 4,3, die Linke auf 1,8 Prozent.

Direktmandat: Diese Politiker vertreten den Kreis Plön künftig im Landtag

Direkt in den Landtag gewählt wurden im Kreis Plön Werner Kalinka (CDU, 40,7 Prozent, Plön-Nord) und Tim Brockmann (CDU, 46,6 Prozent, Plön-Ostholstein).

Ergebnis Landtagswahl SH im Kreis Plön: Diese Parteien haben die meisten Stimmen geholt

Bei den Zweitstimmen liegt die CDU mit 45,6 Prozent vor den Grünen mit 18,1 Prozent. Die SPD erreicht 15,6, die FDP 6,4, der SSW 4,3, die AfD 4,1 Prozent. Die Linke holt 1,4 Prozent.

Zugelassen waren 16 Parteien bei der Landtagswahl Schleswig-Holstein am 8. Mai 2022:

CDU

SPD

Grüne

FDP

SSW

AfD

Die Linke

Piratenpartei

Freie Wähler

Die Partei

Zukunft (Z.)

Die Basis

Die Humanisten

Gesundheitsforschung

Tierschutzpartei

Volt

Detaillierte Wahlergebnisse aus den Plöner Wahlkreisen bei der Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein

Sie interessieren Sich für detailliertere Ergebnisse aus Ihrem Plöner Wahlkreis? Hier finden Sie weitere Wahlergebnis-Grafiken:

Diese Kandidatinnen und Kandidaten traten bei der Landtagswahl 2022 im Kreis Plön an

Die Wahlberechtigten im Wahlkreis Plön-Nord konnten folgenden Kandidatinnen und Kandidaten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ihre Stimme geben:

CDU: Werner Kalinka

SPD: Bianca Lüßenhop

Grüne: Vincent Schlotfeldt

FDP: Lars Blochberger

AfD: Alexis Giersch

Die Linke: Gabriele Gschwind-Wiese

Die Basis: Aron Golar

Volt: Björn Mund

Die Wahlberechtigten im Wahlkreis Plön-Ostholstein konnten folgenden Kandidatinnen und Kandidaten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ihre Stimme geben: