Plön

Angesom Gerezgehier will arbeiten, sein eigenes Geld verdienen, niemandem zu Last fallen. Doch das ist nicht einfach. Der 28-Jährige kommt aus Eritrea. Die deutsche Kultur ist ihm fremd. Noch schwerer ist für ihn die deutsche Sprache. Und trotzdem hat er jetzt einen Job: als Küchenhelfer in der Jugendherberge Plön, der aber auch gerne in anderen Bereichen mit anpackt.

„Angesom ist ein großer Gewinn für unser Haus“, sagt Gesa Kunst-Görg, die mit ihrem Mann Valentin Görg die Jugendherberge führt. Auch bei den Kollegen ist er sehr beliebt. Alle nennen ihn hier Angesom – sein Nachname ist wirklich schwer auszusprechen. Der Weg zu diesem Arbeitsvertrag war nicht einfach, erklärt sein Coach Frithjof Ahlbory, der ihn intensiv begleitet hat.

AWO Bildung und Arbeit hat Angesom Gerezgehier intensiv begleitet

Ermöglicht wurde das durch zwei Projekte der AWO Bildung und Arbeit (AWO BA), die vom schleswig-holsteinischen Landesprogramm Arbeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert werden. Die Zuweisung in die ESF-Projekte erfolgt über das Jobcenter des Kreises Plön, das sich außerdem finanziell an der Umsetzung beteiligt. „Alle Menschen mit Migrationshintergrund, die wir unterstützen, wollen arbeiten und sich in die deutsche Gesellschaft einfügen. In einigen Fällen müssen wir jedoch geduldig längere Wege gehen und einiges ausprobieren, bevor sich der erste Erfolg einstellt“, berichtet Frithjof Ahlbory von der AWO BA.

Die Odyssee des mittellosen Waisen Angesom Gerezgehier begann im Dezember 2016, als er sich mit fünf Freunden zu Fuß von Eritrea über den Sudan bis Libyen auf den Weg machte. Dank der finanziellen Unterstützung einer Tante, die in der Schweiz lebt, schaffte er es bis Ende 2017 nach Hamburg. Eine Schwester lebt in Plön, daher verschlug es auch ihn schließlich nach Schleswig-Holstein.

Der Mann aus Eritrea sprach ausschließlich Tigrinisch

Ein Integrationskursus sollte helfen, den Flüchtling, der ausschließlich Tigrinisch sprach, an Deutschland und die mitteleuropäische Kultur zu gewöhnen. Doch die Umstellung war zu schwer. „Die Sprachkenntnisse sind bis heute stark ausbaufähig“, so Ahlbory. Außerdem verfügt der junge Mann kaum über Berufserfahrungen oder Schulkenntnisse. An den Sprachkenntnissen scheiterte schließlich auch der Versuch von Angesom Gerezgehier, über ein Sonderprojekt des Jobcenters den Führerschein Klasse B zu machen.

Mit der AWO BA hatte der 28-Jährige erstmals 2020 Kontakt, als er zunächst an dem vom ESF finanzierten Migrationsprojekt „Ich bin dabei“ und schließlich auch am Folgeprojekt „Ich mach‘ mit!“ teilnahm. Dabei hinterfragte sein Berater Frithjof Ahlbory mithilfe eines Sprachvermittlers der Deutsch-Eritreischen Gesellschaft in Kiel zunächst, warum die zahlreichen Bewerbungen immer wieder im Sande verliefen.

Trotz sehr guter und aussagekräftiger Bewerbungsunterlagen scheiterten zwei Arbeitsanläufe in einem Restaurant und in einer Reinigungsfirma erneut an den mangelnden Deutschkenntnissen. Im Gespräch mit dem neuen Arbeitgeber, der Jugendherberge Plön, bot Frithjof Ahlbory eine Moderation des Vorstellungsgesprächs an. Damit konnte der Knoten gelöst werden.

Als es schließlich mit der Tätigkeit in der Jugendherberge klappte, fehlte nur noch die Corona-Impfung. Doch dabei gab es kein Problem, das Impfzentrum befand sich zu dem Zeitpunkt noch in der Jugendherberge, der Weg war kurz. So eine Coachingmaßnahme endet im Übrigen nicht mit der Arbeitsaufnahme. Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden auch danach noch einige Wochen professionell betreut.

Viele Mitarbeiter helfen jetzt bei den Reparaturen im Haus

Angesom Gerezgehier lächelt, als ihn Gesa Kunst-Görg fragt, ob wir für die Zeitung ein Foto machen können. „Wir haben im Moment nur wenig Gäste“, sagt die Jugendherbergsleiterin. Außerdem stehen im November Grundreinigung und Reparaturen im Haus an. Der Mann aus Eritrea ist im Reparatur-Team – wie viele andere Angestellte auch – und erneuert gerade Silikon-Fugen in den Bädern der Gästezimmer.

Wie klappt es in der Jugendherberge mit der Kommunikation? Gesa Kunst-Görg sieht wenig Probleme. „Ich finde, dass er viel versteht. Angesom ist so engagiert und aufmerksam, er sieht oft schon, was gemacht werden muss“, erzählt sie. Und sie ist sicher: „Sprache kommt von Sprechen. Wenn er Kontakt hat mit Leuten, die die deutsche Sprache sprechen, lernt er sie viel schneller.“ Übrigens: „Schraubenzieher“ kann er schon.

Die offizielle Beratung von AWO-Coach Ahlbory ist offiziell beendet. Angesom Gerezgehier hat inzwischen auch eine Wohnung in Plön gefunden und einen guten Draht zu seiner Schwester. Der Arbeitsvertrag mit der Jugendherberge ist unbefristet.