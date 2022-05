Schönberg

Eigentlich ist es ein Corona-Projekt. Denn weder singen noch tanzen waren erlaubt, so dass die Probsteier Trachtentänzer über Alternativen nachdachten. Was tun, um die Truppe beisammen zu halten, die Gemeinschaft zu pflegen, die Zeit nicht ungenutzt verstreichen zu lassen? Die Antwort: Wir bringen einen Kalender heraus, der die gesamte Vielfalt der Probsteier Tracht zeigt. Der soll nun im Sommer erscheinen, die Vorbereitungen dafür waren für alle ein großes Vergnügen.

Die Fotografin ist von den Models begeistert

Die Kulisse könnte schöner nicht sein. Vor den Flügeln der Krokauer Mühle leuchtet das Rapsfeld, der Flieder blüht und die zarten Apfelblüten krönen die Hochzeitstracht, die Cora Albrecht und Jalte Philippsen tragen. Jörn Schläger zeigt eine Jungmänner-Tracht, Christian Lantau trägt die für die reiferen Herren, zu erkennen an der deutlich dunkleren Farbe. Ebenso bei den Damen. Johanna Lamp und Ellen Krohn zeigen die Jung-Mädchen-Tracht mit ihren weißen Schürzen. Sie alle gehören zur Probsteier Tanz- und Trachtengruppe, die sich an diesem Tag zum dritten und letzten Fotoshooting für den ersten Probsteier Trachtenkalender trifft. Fotografin Mandy Braun ist begeistert von den Models, die gekonnt in ihren Trachten posieren. Denn die ist so vielseitig, wie die Anlässe, zu denen sie getragen wurde.

Frauen tragen teilweise 200 Jahre alte Röcke aus handgewebtem Leinen

Dabei werden auch die unterschiedlichen Entwicklungsstufen gezeigt. Denn zu den ersten sogenannten alten Trachten vor 1800 gehörten noch kurze (also knielange) Röcke. „Das wurde bald kritisiert, das schickte sich nicht. Also wurden die Röcke länger. Doch die wurden nicht etwa neu genäht, sondern einfach verlängert“, berichtete Christian Lantau. Der Vorsitzende der Tanz- und Trachtengruppe hatte 2017 eine wissenschaftliche Abhandlung über die Geschichte der Probsteier Tracht herausgebracht und näht die Kleidungsstücke mit seiner Gruppe größtenteils selbst. So tragen die Damen teilweise 200 Jahre alte Röcke, die auch handgewebtem Leinen bestehen. „Die sind unverwüstlich und sehr wertvoll“, sagte Lantau. Er wies auch auf die Arbeitstrachten hin, die unter anderem von Gesa Lantau und Franziska Lamp gezeigt werden. Deutlich wird der Anlass durch irdene Gefäße und ein Strohhütchen, das vor der Sonne auf dem Feld schützen soll.

Lesen Sie auch Gewerbegebiet Schönkirchen: Diese Firmen siedeln sich an

Ein Anlass, diesen Kalender herauszubringen, war aber nicht nur Corona, sondern auch ein besonderes Ereignis, auf das sich die Probsteier Tanz- und Trachtengruppe bereits jetzt vorbereitet: Im nächsten Jahr wird zum ersten Mal der Bundesverband den Deutschen Trachtentag in Schönberg abhalten. In die Organisation ist der örtliche Verein stark eingebunden. „Wir freuen uns sehr auf dieses Ereignis“, so Lantau.