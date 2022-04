Für vier ukrainische Kinder hat nach der Flucht der (fast) normale Schulalltag in Lütjenburg begonnen. Die Jungen und Mädchen sitzen zunächst in einer DAZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache) in der Gemeinschaftsschule. Die Lehrerinnen sind in einem Punkt besonders sensibilisiert und aufmerksam.