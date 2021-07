Hohwacht

Cornelia Kohlhardt aus Plön hat eine Antwort auf die Frage, warum Frauen Handtaschen lieben und Männer darauf verzichten können: Frauenhosen haben keine oder nur ganz kleine Taschen. Ebenso Jacken und Hemden für Frauen. „Bei allen Anziehsachen von Frauen gibt es nur kleine Taschen.“ Das sehe bei Jacken und Hosen von Männern ganz anders aus. Sie könnten dort ihre Sachen unterbringen. Frauen eben in den Handtaschen.

Schnäppchenpreise machen Käuferinnen glücklich

Mit zehn Exemplaren verließ Cornelia Kohlhardt den Lions-Markt zusammen mit ihren Töchtern Ida, Clara und Lotte. „Wann bekommt man sie schon zu solchen Schnäppchenpreisen.“ Außerdem unterstütze man damit einen guten Zweck. Und das mache ihre Familie gerne.

Wie viele Taschen hat sie zu Hause? „Oh Gott. Das weiß ich nicht. Ich habe schon immer ein Faible dafür gehabt.“ Manchmal sei das Tragen ein bisschen lästig. „Aber es ist ein schönes Hobby.“

„Ich bin nicht so die Taschen-Tante“

Jutta Zillmann aus Lütjenburg kaufte sich zwei Handtaschen. „Ich bin eigentlich nicht so die Taschen-Tante.“ Von zwei Freundinnen sei sie überredet worden. Die pochten lieber auf den Begriff „beraten“. Zwei Taschen sei ausgesprochen viel für ihre Verhältnisse.

Ulrike Stein und Angela Buol Wischmann vom Lions Club Lütjenburg dachten schon vor Jahren an einen Handtaschen-Markt. Weil die „Löwen“ damals noch einen großen Flohmarkt in Hohwacht organisierten, blieb die Idee in der Schublade. Doch den Flohmarkt gibt es nun nicht mehr. Der Weg für den Taschenmarkt war frei.

Woher stammen die über 300 Handtaschen, die zum Verkauf standen? Frank Becker hat viele davon organisiert. Befreundete Lions Clubs aus Trier und Frankfurt an der Oder schickten per Post Ware nach Lütjenburg. Bei Freunden und Verwandten, bei Bekannten fragte er nach ebenso wie die anderen vom Organisationsteam. „Man muss halt darüber sprechen.“

Lions-Präsidentin Dörte Utecht-Frischmann zeigt das teuerste Stück des Taschenmarktes: Eine Exemplar von Prada für 410 Euro. Neupreis 2200 Euro. Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Viel Logistik sei erforderlich gewesen, um an die Taschen zu kommen. „Die meisten Frauen können sich auch von ihren guten Taschen trennen.“ So auch die ehemalige Besitzerin des teuersten Stücks, dass in Hohwacht zum Verkauf stand. Eine Exemplar von Prada für 410 Euro. Neu koste das Modell 2200 Euro, sagt Becker. Ein Mann würde nie so viel dafür ausgeben, ist er sich sicher. „Aber Frauen sind so. Frauen und Taschen, das ist etwas ganz anderes als Männer und Taschen.“

Über 300 Handtaschen für Damen lagen auf den Tischen aus. Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Die Lions-Präsidentin Dörte Utecht-Frischmann hat zu Hause einen Extra-Schrank für Schuhe und Taschen. „Jedes Outfit benötigt seine eigene Tasche“, sagt sie und spricht wahrscheinlich allen Frauen dieser Welt aus dem Herzen.

Der Lions Club spendet den Erlös des Taschenmarktes an zwei gemeinnützige Vereine. Die „Praxis ohne Grenzen“ in Preetz versorgt medizinisch Menschen, die keine Krankenkasse haben, die für sie zahlt. Geld geht auch an das Projekt „Wundervoll’“ der Kieler Palliativstation. Die Organisatoren erfüllen Wünsche, die todkranke Menschen noch haben wie zum Beispiel Besuche am Strand oder beim geliebten eigenen Pferd.

Der Lions Club machte für die Veranstaltung Werbung ausdrücklich mit dem Hinweis, dass der Erlös an diese beiden Initiativen geht. Das zeigte Wirkung. Schon um 11 Uhr zu Eröffnung bildete sich vor dem Verkaufszelt eine Schlange von 35 Frauen, weil nur zehn Personen gleichzeitig hinein durften. Der Andrang und die Geduld der Wartenden waren enorm.

Bis 15 Uhr kamen rund 2000 Euro für den guten Zweck zusammen. Und da war die Veranstaltung noch nicht zu Ende. Noch während des Marktes lieferten Frauen weitere Taschen an, die sofort in den Verkauf gingen. Die Lions-Präsidentin Utecht-Frischmann: „Die Resonanz war enorm.“ Die Sachen, die übrig bleiben, werden zum nächsten Büchermarkt am Sehlendorfer Strand am Sonnabend, 31. Juli, noch einmal angeboten.