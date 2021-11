Das Trauerspiel um das seit Jahren brachliegende Filet-Grundstück am Heikendorfer Fördewanderweg (ehemals „Haus am Meer“) geht weiter. Statt zu bauen will Eigentümer und Investor Reinhold Dierkes nun lieber verkaufen.

Von Jürgen Küppers