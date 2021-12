Preetz

Alle drei Monate veröffentlicht das Stadtarchiv Preetz die „Preetzer Blätter“ mit Informationen und Anekdoten zur Preetzer Geschichte. Erstmals gibt es jetzt zwei Ausgaben gleichzeitig: Ein Extra-Heft beschäftigt sich unter dem Titel „Als der Beat nach Preetz kam“ mit der Geschichte von sieben weit über die Stadtgrenze hinaus bekannten Bands. Wolfgang Eichinger, in der Musikszene als Ted Eichinger bekannt, spielte selbst in einigen Formationen und sprach in den vergangenen Monaten mit Zeitzeugen aus ganz Schleswig-Holstein.

Nach dem Zweiten Weltkrieg brachte der Radiosender BFN der britischen Militärregierung schon „neuartige“ Musik, berichtet Eichinger. In Preetz gründeten sich einige Tanzkapellen mit Tanzmusik und Bigband-Sound. „Das war damals das Modernste.“ Ein großer Wandel setzte mit Elvis Presley, den Beatles und den Rolling Stones ein. Zwischen 1959 und 1984 kamen mehrere junge Musiker in Preetz zusammen.

Bands spielten die großen Hits nach

„Wir haben die großen Hits nachgespielt“, erzählt Eichinger. „Man sollte danach auch tanzen können.“ Sie traten in den Ballsälen der Schusterstadt auf. Dazu gehörten die Hotels Stadt Hamburg und Stadt Kiel, Bauers Hotel, Holsteinisches Haus, Schwentine-Halle, Drillers Gasthof, Deli-Kino, Elysium, Zum Schusterjungen, Schützenhof und die Gaststätte am Weinberg.

1959 hatte eine junge Kapelle ihren ersten Auftritt beim Feuerwehrball im „Weinberg“. Die Schüler hatten sich auf Klassenfahrten zusammengefunden. Ihr Name „Pyjama“ entstand, weil sie in den Jugendherbergen meistens im Pyjama auf den mitgebrachten Instrumenten spielten. Mit dem Ende der Schulzeit löste sich die Band wieder auf.

Vampiros traten in schwarzen Umhängen auf

Einige Musiker von den Vampiros, die mit schwarzen Umhängen auftraten, hatten ihre erste musikalische Grundausbildung im Preetzer Blasorchester erhalten. Als ein junger Amerikaner von der US Navy als Sänger dazu kam, pickte er sich – auch aus einer weiteren Band – die besten Musiker heraus und stellte 1963 eine neue Formation zusammen. Das war die Geburtsstunde der Five Beats mit Auftritten in Hamburg und Lüneburg. Sie waren auch im Fernsehen in der Sendung „Von Nachbar zu Nachbar“ zu sehen.

Drei der alten Vampiros fanden sich 1964 bei The Black Souls wieder zusammen. Sie begeisterten regelmäßig das Publikum im Kieler Star Palast, lösten sich aber schon vier Jahre später wieder auf.

Mehrstimmiger Gesang mit Wieland und Thilo von Westernhagen

Die beiden Brüder Thilo und Wieland von Westernhagen wuchsen in einer musikalischen Familie auf und taten sich mit weiteren Musikern zu The Special Five zusammen. Thilo von Westernhagen, schon damals ein sehr guter Pianist, erarbeitete mehrstimmige Gesangssätze. „Das wurde ihre große Stärke“, meint Ted Eichinger. Es gab in den folgenden Jahren mehrere Besetzungswechsel und Umbenennungen.

Ein paar Freunde von der Realschule bildeten den Kern von The Mystic Fellows, die sich auf Blues-Rock der härteren Gangart verlegten. Als ihr Manager nicht die erhofften Auftritte besorgte, liefen sie wieder auseinander. Aus der Schülerband Ramblers entstand die Formation Team Atlantis und später Team. Sie mieteten ein eigenes Haus auf Gut Wittmoldt und feierten dort auch Partys mit Matratzenlager im Wohnzimmer. 1973 war Schluss.

Country Rock bot die Band Boxcar, die Eichinger mit ehemaligen Mitmusikern ins Leben rief. Von 1980 bis 1982 waren sie sehr erfolgreich, doch die Vereinbarkeit von Auftritten mit Ausbildung und Privatleben machte – wie bei vielen Amateurbands – die Weiterentwicklung zunehmend schwierig. 1984 gab es einen letzten großen Auftritt zusammen mit den Bellamy Brothers in der Bremer Stadthalle.

„Leider gibt es keine Tonaufnahmen mehr“, bedauert Stadtarchivar Peter Pauselius. Nur von Boxcar findet man auf Youtube noch Live-Aufnahmen aus dem NDR-Studio. „Auch danach gab es schon noch Bands, aber sie machen heute eigene Sachen und können sie im Heimstudio aufnehmen“, meint Eichinger. „Wir selbst wollten damals gar nicht berühmt werden, sondern einfach nur Spaß haben.“