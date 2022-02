Tochter angeblich in Haft - Falscher Polizist verlangt am Telefon Geld von einer Seniorin in Giekau

Ein Fall, wie er immer wieder vorkommt. Telefonanrufer täuschen ein Unglück eines Angehörigen vor und verlangen Geld. Eine Seniorin aus Giekau wurde vergangene Woche fast Opfer eines „Schockanrufers“, der sich als Polizist ausgab mit einer perfiden Geschichte. Angeblich sei die Tochter verhaftet.