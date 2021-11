Fargau

Es war ein Ort der Erholung für zahlreiche Familien: Über viele Jahre bot der Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche in Kiel die Möglichkeit eines Aufenthalts im eigenen Ferienhaus in Fargau (Gemeinde Fargau-Pratjau) an. Dann beschwerte sich ein Anrufer bei den Kieler Nachrichten darüber, dass seine Buchung mündlich abgesagt worden sei. Auf Nachfrage berichtet der Förderkreis, dass das Haus „Thea“ verkauft werden soll.

Er habe dort mit seinem mittlerweile verstorbenen Sohn mehrfach Urlaub gemacht, berichtet der Anrufer aus einem anderen Bundesland, der nicht namentlich genannt werden wollte. Er sei regelmäßig zu Arbeitseinsätzen in Fargau gewesen. „Es würde mir am Herzen liegen, wenn das Angebot erhalten bleibt.“

Ferienhaus in Fargau steht leer

Ein Besuch vor Ort zeigt: Das Haus ist leer. Im Carport hängt noch ein Kanu, auf der Terrasse stehen die Gartenmöbel, auf dem Rasen ist eine Rutsche aufgebaut. Neben der Eingangstür hängt ein Schild vom Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche.

Angefangen hatte alles mit einem Gewinnspiel des Radiosenders RSH Anfang der 1990er-Jahre, erzählt Vereinsvorsitzender Bernd Kruse auf Nachfrage. Thea Christiansen aus Friedrichstadt gewann als ersten Preis ein Grundstück in Fargau am Selenter See, das sie dem Förderkreis schenkte. Der errichtete dort 1992 aus Spendengeldern ein Haus.

Der Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche will sein Ferienhaus in Fargau verkaufen. Quelle: Silke Rönnau

„Das Haus wurde für Familien mit krebskranken Kindern und Jugendlichen erbaut, um ihnen die Möglichkeit zur Erholung oder für einen Urlaub während oder nach einer langen, schweren Erkrankung des Kindes zu ermöglichen“, steht auf der Homepage. Es verfüge über neun Schlafplätze in sechs Schlafräumen. „Die große Küche ist mit allem Komfort ausgestattet, ein Kaminofen verbreitet auch in der kalten Jahreszeit eine gemütliche Wärme bei lodernden Flammen.“

Nun steht das Haus zum Verkauf, berichtet Kruse. „Viele Unkosten, geringe Belegung“ nennt er als Gründe. Das Haus sei nur zu 30 Prozent im Jahr belegt gewesen, und 80 Prozent der Familien seien nicht aus Schleswig-Holstein gekommen. Die laufenden Kosten seien aus Spenden finanziert worden. „Wir sind auf Spenden angewiesen. Gelder auszugeben, wenn es unseren Familien in Schleswig-Holstein nicht hilft, können wir keinem zumuten“, sagt Kruse.

Beherbergungsverbot hat den Verein voll getroffen

Im Laufe der Jahre habe der Verein Tausende von Euro in das Haus hineingesteckt. Nach Ausbruch der Corona-Pandemie sei ein Beherbergungsverbot ausgesprochen worden, das später unter Einhaltung scharfer Hygienebestimmungen aufgehoben worden sei. „Das hat uns voll getroffen“, sagt Kruse. „Wir konnten es als ehrenamtlich geführter Verein nicht leisten, die Einhaltung der Hygienestandards und alle 24 oder 48 Stunden die Tests zu kontrollieren.“

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deshalb habe man sich entschlossen, einen Makler mit dem Verkauf zu beauftragen. „Wir haben uns schon sehr schwer damit getan“, gibt er zu. Doch mit dem Erlös, der bei den derzeitigen Preisen sicherlich auch alle Investitionen der vergangenen Jahre decke, könne man an anderer Stelle viel mehr Unterstützung für betroffene Familien leisten. Zum Beispiel mit dem Elternhaus im Forstweg in Kiel.

50 Kinder aus Schleswig-Holstein erkranken jährlich an Krebs

Jährlich erkrankten etwa 50 Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein neu an Krebs, informiert der Verein auf seiner Homepage. Zumindest die jüngsten Patienten sollten die elterliche Geborgenheit und Hilfe während der meist sehr schweren Therapie täglich spüren. Die stationäre Aufnahme eines Elternteils zusammen mit dem erkrankten Kind sei daher eines der erklärten Ziele des Vereins.

Falls dies wegen zu starker Belegung der Station nicht möglich sei, könnten die Begleitpersonen im Elternhaus des Förderkreises in unmittelbarer Nähe der Uni-Kinderklinik übernachten. „Wir haben dort vier Zimmer mit fünf Betten, die wir Begleitpersonen als kostenfreies Zuhause auf Zeit zur Verfügung stellen“, so Kruse.

Elternhaus dient als Begegnungsstätte

Das Haus sei zugleich eine Begegnungsstätte für die Familien und ehrenamtlichen Helfer. Dort träfen sich regelmäßig Elterngruppen zum Austausch. Ein weiteres Angebot des Förderkreises ist der psychosoziale Dienst mit hauptamtlich beschäftigten Pädagoginnen und einer Erzieherin, der ebenfalls durch Spendengelder finanziert werde. „Mit diesen Angeboten können wir viel mehr helfen als mit einem Ferienhaus“, sagt Kruse.

Weitere Infos zum Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche und zum Spendenkonto gibt es auf der Homepage (www.krebskranke-kinder-kiel.de).