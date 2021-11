Die Einsatzkräfte der Feuerwehr schafften es bei dem Großbrand, noch über 400 Schweine aus einem Stall in Fargau-Pratjau (Kreis Plön) zu retten. Das Feuer am Sonntag kostete aber dennoch knapp 200 Sauen und Ferkel das Leben. So schildert der Einsatzleiter das Geschehen.