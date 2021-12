Die Türen des Dorfgemeinschaftshauses öffnen sich zu einer Terrasse. In der Nähe befinden sich Spiel- und Bolzplätze. Direkt am Selenter See entstehen Liegewiesen, ein Aussichtspavillon und eine Plattform. Die Gemeinde Fargau-Pratjau entwickelt einen Treffpunkt mit Panoramablick.

Fargau-Pratjau gestaltet Treffpunkt am See mit Panoramablick

Ortsentwicklungskonzept - Fargau-Pratjau gestaltet Treffpunkt am See mit Panoramablick

Ortsentwicklungskonzept - Fargau-Pratjau gestaltet Treffpunkt am See mit Panoramablick

Von Silke Rönnau