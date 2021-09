Fargau-Pratjau

Der TÜV hatte vor einigen Monaten den Spielplatz in Fargau gesperrt. Die Geräte waren nicht mehr sicher genug. Zum Beispiel fehlte weicher Sand an der Rutsche. In 72 Stunden brachte die Landjugend Selenter See alles wieder in Ordnung. „Gemeinsam durchstarten“ hieß die landesweite Aktion des Landjugendverbandes, an der sich über 1000 junge Menschen beteiligten.

Vorsitzender Luca Grohnert benötigt schon eine Weile, bis er aufgezählt hat, was er und seine 30 Mitstreiterinnen und Mitstreiter auf dem Spielplatz alles repariert und ausgetauscht haben. Jeweils morgens um 9 Uhr ging es los. Abends blieb man zusammen bei einer Grillwurst und Getränken.

Neuer Anstrich, neues Fundament

Der Zaun um den Platz erhielt einen Anstrich, ebenso wie ein Klettergerüst und andere Geräte. Die „Lajus“ bauten eine neue Sandkiste, verankerten zwei Wippfiguren mit einem Zementfundament im Boden, zersägten und entsorgten ein morsches Holzgerüst. Und weil man schon dabei war: Der Buswartehäuschen und ein Radunterstand bekamen eine neuen Wetterschutzlasur.

Sie schnitten den Bewuchs zurück. Und am Ende sollte noch ein Rasenmäher über die Fläche fahren. Die Gemeinde stellte der Landjugend sämtliches Material zur Verfügung. Nur die Arbeitskraft musste nicht bezahlt werden. So spart die Gemeinde eine Menge Geld.

Weicher Sand macht die Spielgeräte wieder sicher

Die meiste Mühe kostete das Ausbaggern der Fläche um die Spielgeräte. Da muss weicher Sand sein, damit sich keine Kinder bei Stürzen verletzen. Die Landjugend hatten glücklicherweise einen Tiefbauer in ihren Reihen, der einen Minibagger für die Arbeit organisierte.

„Erst wollten wird das mit Spaten und Schaufel machen“, sagt Luca Gröhnert. So war das natürlich angenehmer und effektiver. Es war aber mühsam genug, den Sand mit Schubkarren vom Gelände zu fahren.

Dorfgemeinschaft Fargau versorgt die Helfer mit Schnittchen, Kaffee und Kuchen

Wer viel arbeitet, muss gut essen: Die Dorfgemeinschaft und die Gemeinde versorgten die jungen Menschen mit Schnittchen und Brötchen, Kaffee und Kuchen.

„Ich finde das Klasse. Das ist wirklich eine runde Sache“, sagt begeistert der Bürgermeister von Fargau-Pratjau, Hans-Joachim Lütt. „Da wurde mit wenig Aufwand viel erreicht.“ Die Schließung des Spielplatzes vor wenigen Monaten durch den TÜV (vorher war er wegen Corona gesperrt) und jetzt die Anfrage der Landjugend, ob man irgendetwas Gutes für Fargau-Pratjau tun könnte. Hans-Joachim Lütt sagt glücklich: „Das passte genau.“

Etwa 20 Kinder leben in dem Ortsteil Fargau. Viele Eltern haben für ihre Kleinen selbst Spielgeräte im Garten. Den Spielplatz der Gemeinde nutzten sie in der Vergangenheit als Treffpunkt für Eltern mit Kindern. Das kann die Fläche nahe des Selenter Sees nun wieder werden.

Die 72-Stunden-Aktion ist auch ein Dankeschön der Landjugendlichen an die Gemeinde. Sie kommen seit 2019 im Gruppenraum in der Alten Schule zusammen, hinter der der Spielplatz liegt.

Die Landjugend Selenter See zählt 75 Mitglieder aus den Gemeinden rund um den See, aber zum Beispiel auch aus Preetz. Sie wurde vor 29 Jahren gegründet. Der Vorsitz ist gleichberechtigt mit Frau und Mann besetzt. Die Gruppe fährt gemeinsam Kanu oder zum Bowlen. Die organisiert ein großes Oktoberfest und zwei große Partys im Jahr.

Die Spielplatz-Aktion in Fargau ist nicht die erste, in der sich Jugendliche am Selenter See in den Dienst einer guten Sache. Sie reparierten schon einmal freiwillig ein Klettergerüst in Martensrade. Wenn das Landjugendverband wieder zum 72-Stunden-Arbeitseinsatz ruft, will die Ortsgruppe vom Selenter See wieder dabei sein. Denn, so Luca Gröhnert: „Das hat Spaß gemacht.“