Ferien: Touristen buchen früher als vor Corona

Kreis Plön

Ruft man in der Hohwachter Bucht Touristik an, ertönt ein Meeresrausches, eine Möwe schreit, ein Schiff hupt. Scheint dann auch noch die Sonne durch die Fenster, bekommt wohl jeder Lust auf einen Strandurlaub an der Ostsee.

Zumindest geht es wahrscheinlich vielen Touristen so, die in den Osterferien in der Hohwachter Bucht Urlaub machen möchten. Viele Ferienwohnungen, Hotels und Campingplätze in Lütjenburg oder Hohwacht sind bereits für die Osterferien ausgebucht. „Die Buchungslage hier ist aktuell sehr gut“, sagte Grit Wenzel, Geschäftsführerin der Hohwachter Bucht Touristik gegenüber den Kieler Nachrichten. „Wir sind eigentlich sogar ausgebuchter als vor Corona.“ Trotzdem seien noch viele Kapazitäten frei. „Es ist noch für jeden Geldbeutel etwas dabei“, versprach Grit Wenzel.

Osterferien: Ostsee für Touristen immer attraktiver

Vor allem neue Touristen, die noch nie an der Ostsee waren, würden in den Osterferien hier ihren Urlaub verbringen. Wir haben viele Buchungen von Urlaubern, die die Gegend erkunden wollen“, sagte Grit Wenzel. Meist kommen sie für einen Kurzurlaub. Zusätzlich würden auch viele Stammgäste in den Osterferien an die Ostsee fahren.

Einige Strandkörbe werden dann schon bereit stehen. „Regulär stellen wir sie erst ab dem 1. Mai auf die Strände, einige werden aber bereits zu den Osterferien dort sein“, sagte Grit Wenzel.

Im Amt Schrevenborn und in der Probstei ist die Buchungslage ebenfalls gut. „Es gibt aber noch freie Kapazitäten“, sagte Mareike Gosch aus dem Amt Schrevenborn und auch der Schönberger Bürgermeister Peter Kokocinski versprach: „Hier sind noch mehrere Quartiere frei.“

Schönberg: Die Strände werden aufgespült

In Schönberg und Umgebung wird nun bald damit begonnen, die Strände für die Gäste herzurichten. „Im April starten wir mit den Sandaufspülmaßnahmen“, erklärte Peter Kokocinski. Ein nicht ganz leichtes Unterfangen, das immer wieder gerne Schaulustige anlockt. 6000 Kubikmeter Sand werden an anderen Stellen ausgegraben und mit einem Schiff an die Strände gefahren und verteilt. „Den Sand bekommen wir aus Gegenden, die sonst verlanden würden“, erklärte Peter Kokocinski. Ende April sollen die Strände fertig sein. „Dann können wir die Strandkörbe rausstellen“, sagte der Bürgermeister.

Auch im Binnenland ist die Buchungslage gut. Plön stößt fast an seine Kapazitäten. „Es ist mittlerweile schon schwierig, einen Urlaub für eine Woche am Stück zu buchen“, sagte Caroline Backmann vom Tourismusbüro in Plön. Die Buchungslage sei etwas besser als im Vorjahr. Für die Sommerferien sei die Auslastung bereits bei 70, für die Osterferien bei 50 Prozent.

Ferien: Touristen planen jetzt längerfristig

Neu ist, dass viele Touristen jetzt schon ihren Sommerurlaub gebucht haben. „Während und vor Corona hatten wir zu dieser Zeit noch nicht so eine hohe Auslastung“, sagte Caroline Backmann. Das liege daran, dass nach den zwei unvorhersehbaren Corona-Jahren viele Menschen nun zuversichtlich sind, dass sie im Sommer wirklich reisen können.

Und was ist mit den Flüchtlingen? Stehen Ferienwohnungen für sie bereit? Im Amt Schrevenborn sind bereits einige Ferienwohnungen für Ukrainer und Ukrainerinnen reserviert. „Wir haben einige Angebote erhalten, in denen wir Flüchtlinge unterbringen können“, sagte Amtsvorsteherin Juliane Bohrer. Die meisten Ferienwohnungen stehen den Ukrainern allerdings nur bis Mai zur Verfügung. „Viele Wohnungen sind bereits vor Kriegsbeginn an Feriengäste vermietet worden“, erklärte die Amtsvorsteherin.

So geht es auch dem Amt Probstei. „Wir haben einige Flüchtlinge in Ferienwohnungen unterbringen können. Aber einige müssen schon vor Ostern wieder raus, einige nach Ostern“, sagte Amtsdirektor Sönke Körber.