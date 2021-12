Lütjenburg

Ein Feuer hat am Montagabend zwei Autos in Lütjenburg am Schäferberg zerstört. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Möglicherweise handelt es sich dabei um Brandstiftung, die Kripo ermittelt.

Nebeneinander parkende Autos in Lütjenburg brannten

Gegen 19 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr Lütjenburg ein. Als die ersten Fahrzeuge eintrafen, brannte bei den beiden nebeneinander parkenden Fahrzeugen (ein Audi und ein Opel) schon der vordere Teil. Die Flammen waren bereits in den Innenraum geschlagen, sagte Wehrführer Eckard Rau.

Auch eine Tuja-Hecke an den Fahrzeugen fing Feuer. Die 29 Männer und Frauen der Feuerwehr Lütjenburg bekamen den Brand aber schnell unter Kontrolle. Hinter der Hecke war ein Lager mit Kaminholz, in dessen Nähe ein Wohngebäude stand. „Wir sind gerade noch rechtzeitig eingetroffen“, sagte Wehrführer Rau.

Die Brandursache ist noch unklar. Aber dass zwei Fahrzeuge gleichzeitig Feuer fangen, scheint keine natürliche Ursache zu haben. Einen dritten Wagen in der Nähe konnte der Besitzer rechtzeitig wegfahren.