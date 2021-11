Feuer in einer Lackiererei in Schönberg

Schönberg

Ein Feuer mit großer Rauchentwicklung versetzte am Montagvormittag Menschen in Schönberg in Sorge. Eine Lackierbox, in der Autos abgestellt und mit neuer Farbe besprüht werden, war in einer Werkstatt in Flammen geraten.

Nach Angaben von Schönbergs Wehrführer Jörg Matthies alarmierten die Betreiber der Werkstatt kurz nach 8 Uhr selbst die Leitstelle. Die ersten Einsatzkräfte waren nach wenigen Minuten vor Ort.

Wegen des dichten Qualm Nachbarwehren alarmiert

Wegen des vielen und dichten Qualms war die Lage für die Feuerwehr zunächst unübersichtlich. Matthies ließ wegen der hohen Brandlast in einer Lackiererei (Farben und Lacke) die Nachbarwehren Krummbek-Bendfeld und Probstei Nord alarmieren. Insgesamt waren 52 Feuerwehrmänner- und Frauen im Einsatz.

Bevölkerung aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen

Über Radio und Warn-App wurde die Bevölkerung aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen. Bereits um 9 Uhr kam aber die Entwarnung. Zwischenzeitlich kontrollierte die Feuerwehr die Lage in den benachbarten Schulen, weil einige Kinder über Kopfschmerzen geklagt hatten.

Zwei Atemschutztrupps gingen im Innenangriff gegen das Feuer vor, dessen Hitze bis an die Decke strahlte, und brachten den Brandherd schnell unter Kontrolle. Der Brand hatte sich auch in einen Lüftungsschacht ausgebreitet, den die Feuerwehr mit Wasser abkühlte und löschte.

Immer wieder kontrollierten die Einsatzkräfte mit einer Wärmebildkamera Lackierbox und Lüftungsschacht, ob wirklich alle Brandherde erloschen waren.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Menschen wurden nicht verletzt.