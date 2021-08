Schönberg

Der Brand eines Ferienhäuschens am Schönberger Strand beschäftigte in der Nacht von Montag auf Dienstag die freiwilligen Feuerwehren Schönberg und Probstei-Nord. Bei Ausbruch des Feuers war das Haus im Korshagener Redder unbewohnt. Verletzt wurde niemand.

Aufmerksame Anwohner aus einem Nachbarhaus meldeten um 22.56 Uhr über die Leitstelle einen Gebäudebrand an einem Ferienhaus im Korshagener Redder. Zu diesem Zeitpunkt wusste nach Angaben von Kreispressewart Moritz Bünning noch niemand, ob sich in dem Häuschen Menschen aufhielten. „Es stellte sich erst vor Ort heraus, dass es in dieser Nacht unbewohnt war“, so Bünning. Laut Polizei habe das Gebäude bei Eintreffen von Feuerwehr- und Polizeikräften bereits in voller Ausdehnung gebrannt.

Bis 1.18 Uhr brauchten die insgesamt 50 Kräfte der Feuerwehren Schönberg und Probstei-Nord, um das Feuer zu löschen. Anschließend wurden Glutnester überwacht. Die letzten Kräfte zogen laut Bünning um 2.15 Uhr vom Einsatzort ab. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Das Häuschen allerdings brannte vollständig nieder. Die Ursache für das Feuer ist nach Angaben der Polizei unbekannt. Auch eine Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei aus Plön hat die Ermittlungen aufgenommen.