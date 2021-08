Bösdorf

Laut Programm bildete die Taufe des Tanklöschfahrzeugs den Höhepunkt der offiziellen „Einweihungsfeier“, zu der die Bösdorfer Feuerwehr nach langer Corona-Zwangspause eingeladen hatte. Am Ende entwickelte sich der Festakt zu einer Überraschungsparty für den ehemaligen Wehrführer Volker Horst.

Auch Verdienstmedaille der Gemeinde für 25 Jahre Engagement

So nutzte Bösdorfs Bürgermeister Engelbert Unterhalt die Gelegenheit, Volker Horst für dessen fast 25-jähriges Engagement in der Wehrführung mit der Verdienstmedaille der Gemeinde auszuzeichnen. „Wir wollten diese besondere Ehrung nicht im stillen Kämmerlein und ohne Publikum vornehmen, sondern haben dafür auf einen geeigneten Anlass gewartet“, erklärte Unterhalt.

Den Beschluss für die Auszeichnung hatte die Gemeinde bereits vor über einem Jahr gefasst, nachdem sich Horst aus der Wehrführung in die zweite Reihe zurückgetreten war. In seiner Laudatio erinnerte Unterhalt daran, dass während Horts vier Amtszeiten die Gemeindewehr neu strukturiert, das Feuerwehrhaus auf der grünen Wiese neu gebaut und der Fuhrpark komplett modernisiert worden sei. Horst sei dabei „ein Antreiber“ gewesen. „Er hat uns Politikern beigebracht, dass wir gar nicht anders konnten, als seinen Bedarfsplan umzusetzen“, blickte Unterhalt auf zwei Jahrzehnte zurück.

Würdigung auch für das Feingefühl

Kreiswehrführer Manfred Stender würdigte vor allem die menschlichen Qualitäten, mit denen Horst die Bösdorfer Wehr geführt habe. Exemplarisch nannte er dabei das Feingefühl, das Horst bei der Fusion der drei Ortswehren Kleinmeinsdorf, Oberkleveez und Pfingstberg zu einer Gemeindewehr gezeigt und mit dem er aus der neuen Formation eine schlagfertige Truppe geschaffen habe. In Anerkennung dieser Leistung verlieh Stender dem ehemaligen Gemeindewehrführer das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze. Auch dieser Orden liege schon eine Weile in der Schublade, knüpfte Stender an Unterhalts Lobrede an.

Maßgeschneidertes Fahrzeug kostete 325 000 Euro

Parallel dazu stehe auch das neue Tanklöschfahrzeug seit fast genau einem Jahr in der Garage, knüpfte der aktuelle Gemeindewehrführer Björn Lüth an seine Vorredner an. Das moderne Staffelfahrzeug, das im August 2020 ein 30 Jahre altes Vorgängermodell abgelöst hatte, sei speziell auf die Bedürfnisse der Bösdorfer Wehr abgestimmt worden und habe sich in zahlreichen Einsätzen bereits bewährt, stellte Lüth fest. Die Sonderanfertigung kostete 375 000 Euro.

Neues Konzept, schnellere Einsätze

Durch die Reduzierung der Besatzung von der üblichen neunköpfigen Gruppe auf eine Sechser-Staffel kann das Fahrzeug schneller besetzt werden und ausrücken. Vier Sitzplätze sind so konzipiert, dass Atemschutzgeräteträger ihre Ausrüstung während der Fahrt anlegen können. Mittels eines mobilen Wasserwerfers können Feuer auch über größere Entfernung bekämpft werden, eine Bodensprüheinrichtung ermöglicht dem Allradfahrzeug eine sichere Fahrt über glimmende Felder.

Nebelige Taufe für „Volker 3000“

Einen Eindruck dieser Technik vermittelte die Fahrzeugbesatzung vor der Taufe. Mit Sprühnebel vor dem Unterboden und Wasserfontäne vom Dach fuhr das Auto durch eine Rauchwand zum Festplatz. Dort wartete Pastor Roland Scheel auf den rollenden Täufling und verkündete: „Ich taufe dich auf den Namen Volker 3000.“ Namenspate Volker Horst zeigte sich sichtlich berührt von dieser Geste. „Es hat mir immer Spaß gemacht und ich bin stolz auf das, was wir zusammen geschafft haben“, dankte er seiner Wehr und allen Unterstützern.