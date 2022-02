Schwentinental

Auch wenn Schwentinental mit seinen knapp 14.000 Einwohnern nur eine Kleinstadt ist, gibt es hier zwei Feuerwehrwachen. Bei der Zusammenlegung der Dörfer Klausdorf und Raisdorf blieben die einzelnen Wachen bestehen. Raisdorf hat inzwischen ein modernes Feuerwehrhaus, die Wache in Klausdorf hingegen weist erhebliche Mängel auf.

Es ist dort so eng, dass die Kameraden sich neben den Autos umziehen müssen. Geschlechtergetrennte Umkleiden gibt es nicht. „Zieht sich jemand hier um, wird es für den Zweiten schon schwierig, in das Fahrzeug zu steigen“, erklärte Ortswehrführer Kai Lässig bei einer Führung durch die Wache. Die Kleidung hängt so nah an den Autos, dass sie die Rußpartikel der Dieselfahrzeuge abbekommen. Ein provisorisches Rohr soll das verhindern. Doch es liegt mitten auf dem Fußboden und kann so zur Stolperfalle werden.

Auch draußen vor der Wache bestehen erhebliche Mängel. Die Laufwege sind nicht kreuzungsfrei. Die ankommenden privaten Fahrzeuge begegnen den wegfahrenden Feuerwehrwagen, ohne dass sie gut ausweichen können. Die Folge: zeitliche Verzögerungen auf dem Weg zum Einsatz. Zudem gehen die Feuerwehrleute durch die Garagen zu ihrer Kleidung, während die ersten Feuerwehrautos die Wache bereits verlassen.

Ein An- oder Neubau wäre also notwendig. Das bestätigte jetzt auch ein Gutachten der Firma Lülf, das im Hauptausschuss vorgestellt wurde. Aber braucht Schwentinental wirklich zwei Wachen?

Feuerwehr hat acht Minuten, um zum Brand zu fahren

Ja, sagen die Gutachter. Entscheidend für ihre Beurteilung ist die Eintreffzeit der Kameraden. „Das ist die Zeitspanne von der Alarmierung der Feuerwehr bis zum Eintreffen an der Einsatzstelle“, erklärte Frank Schmitz, Berater von der Firma Lülf. Laut Brandschutzbedarfsplan von 2011 gibt es zwei Eintreffzeiten. Die erste Truppe hat bei einem kritischen Wohnungsbrand acht Minuten Zeit, um im schlimmsten Fall nachts wach zu werden, aus dem Bett zu kommen, zur Wache zu fahren, sich umzuziehen und loszufahren. Die zweite Truppe muss fünf Minuten später eintreffen. Diese Zeit muss in 80 Prozent der Fälle eingehalten werden, erklärte Frank Schmitz.

Das sei in der langgezogenen Stadt Schwentinental mit zwei Wachen in den meisten Fällen möglich. Von einer einzelnen Wache, die in der Mitte der Stadt liegt, riet Frank Schmitz ab. „Die Anfahrtswege zur Wache wären zu weit“, sagte er. Momentan würden alle nah an ihren Wachen wohnen.

Klausdorf: Denkmal müsste dem Anbau weichen

Während Kai Lässig sich über das Ergebnis freute, brachte es bei Bürgermeister Thomas Haß (parteilos) Falten auf die Stirn. Schon bevor die Berater ihren Plan vorstellen konnten, trat er auf die Bremse. „Ich betone, dass die Ausarbeitung der Firma Lülf eine Empfehlung ist.“

Ein Anbau an der Wache in Klausdorf würde einige Umbauten auf dem Dorfplatz erfordern. Das Denkmal müsste versetzt und die alte Eiche, die unter Denkmalschutz steht, abgerissen werden. Die Arztpraxis dahinter wäre vom Teich aus wahrscheinlich nicht mehr zu sehen. Einen Neubau allerdings möchten die Mitglieder der Wehr nicht. „Ein Anbau wäre günstiger“, sagte Kai Lässig. Noch dazu sei es das schönste Feuerwehrhaus, das er je gesehen hätte.

Die Gutachter gingen noch einen Schritt weiter. Sie brachten ein zweites sogenanntes Hubrettungsfahrzeug ins Spiel – oft Drehleiter genannt. Die einfache Steckleiter, die Klausdorf hat, sei nicht lang genug, um die oberen Wohnungen der Hochhäuser in Klausdorf zu erreichen. Das in Raisdorf stationierte Hubrettungsfahrzeug könne nicht innerhalb der ersten Eintreffzeit in Klausdorf sein. „Ein Hubrettungsfahrzeug ist in erster Linie für die Menschenrettung da und muss deshalb früh vor Ort sein“, so Frank Schmitz.

Drehleiter: Könnte Kiel aushelfen?

Eine klare Empfehlung für ein zweites Hubrettungsfahrzeug sprach das Unternehmen Lülf allerdings nicht aus. „Das liegt im Ermessenspielraum der Stadt“, sagte Frank Schmitz und betonte: „Es geht dabei um das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung.“

Als Alternative zum Kauf eines zweiten Hubrettungsfahrzeugs schlug das Beratungsunternehmen vor, mit der Ostwache in Kiel zusammenzuarbeiten. Die Wehr dort könnte mit ihrem Hubrettungsfahrzeug rechtzeitig in Klausdorf sein. Einfach sei das allerdings nicht, warnte Frank Schmitz. „Oft sehen Wachen es nicht gerne, ihr Fahrzeug zu Einsätzen außerhalb ihres Gebietes fahren zu müssen.“ Das würde die eigene Sicherheit minimieren.

Jetzt liegt die Entscheidung bei der Kommunalpolitik. „Was ist ein angemessenes Sicherheitsniveau?“, fragte Thomas Haß – ohne eine Antwort von den Beratern zu bekommen.

Andreas Müller (KGK) schlug vor, nur das Hubrettungsfahrzeug an einem zentralen Ort zu parken. Dann müsste ein Feuerwehrmann mit einem LKW-Führerschein in der Nähe wohnen. Frank Schmitz riet ab. „Der, der das Fahrzeug fährt, braucht ein entsprechendes Fachwissen. Er muss wissen, wo er das Fahrzeug hinstellen kann. Einen Meter weiter nach vorne oder nicht, das kann schon den Unterschied machen, ob die Kameraden ans Fenster gelangen oder nicht.“