Lütjenburg

Lütjenburgs Stadtwehrführer Eckard Rau ist an sich schon ein Gemütsmensch. Beim ersten gemeinsamen Dienstabend nach der Corona-Pause lächelt er besonders fröhlich. In der Zeit der Pandemie traten 20 neue Mitglieder der Feuerwehr bei. Absoluter Rekord in Lütjenburg. Die Personalsorgen der Vergangenheit sind damit vorbei.

Einer der Neuen ist Khaled Ahmed. Der 48-Jährige floh vor sechs Jahren aus dem Bürgerkriegsland Syrien nach Deutschland. Er arbeitet als Maler in einem Meisterbetrieb, schloss seinen Gesellenbrief als zweitbester der Innung ab. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt er zu seiner Lage.

„Ich möchte etwas Sinnvolles in meiner Freizeit machen“

Eine Bekannte machte ihn auf die Feuerwehr aufmerksam, die händeringend Einsatzkräfte suche. „Ich möchte etwas Sinnvolles in meiner Freizeit machen“, sagt er zu seinem Engagement. Zu einem Feuer oder einem Unfall dürfen er und die übrigen Anfänger noch nicht mit. Wegen Corona fanden keine Kurse zur Grundausbildung statt. Ohne die darf niemand zum Einsatz. Khaled holt den Lehrgang „Truppmann 1“ in diesem Jahr nach.

Khaled Ahmed ist eines der neuen Mitglieder der Feuerwehr Lütjenburg. Vor sechs Jahren flüchtete er aus Syrien nach Deutschland. Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

„Das Ehrenamt. Das Helfen“, so begründet Lisa-Victoria Plötz ihren Beitritt. Die 29-Jährige Lütjenburgerin arbeitet als Kindergärtnerin. Ein Kollege, der schon Mitglied der Feuerwehr war, sprach sie an. Nach einem Schnupperdienst entschied sie sich sofort: Ich ziehe den blauen Einsatzanzug an.

Persönliche Ansprache die beste Werbe-Methode

Dabei engagiert sie sich schon ehrenamtlich beim Arbeiter-Samariter-Bund. Dort gehört sie der Schnell-Einsatz-Gruppe an, die in schwierigen Lagen mit besonders vielen Verletzten eingesetzt wird.

Wie schaffte es die Wehr, fünf Frauen und 15 Männer für sich zu interessieren? Mit ganz viel Eigenwerbung. Die Lütjenburger organisierten in der Weihnachtszeit Konzerte von der Drehleiter aus und fuhren durch die Stadt. Auf großen Werbebanner stand „Bei uns brennt’s“. Auf die Bürgersteige sprühten sie Sprüche wie „Werde Mitglied“.

Lesen Sie auch Alte Panzerhallen in Lütjenburg ausgebrannt

Auch über einen Artikel in den Kieler Nachrichten und auf KN-online fanden neue Kräfte ins Gerätehaus. Das erfolgreichste Instrument, das Wehrführer Rau aufzählt: die persönliche Ansprache.

Die Neuen kommen aus verschiedenen Beruf. Sie sind Dachdecker, Gärtner, Zimmermannslehrling, Auszubildende im Handel oder noch Schüler.

Lesen Sie auch Ein Dankeschön für Hunde-Rettung: Ehepaar schenkt der Feuerwehr eine Drohne

Die Wehr zählt nun 63 Einsatzkräfte plus sieben Zweitmitglieder. Die gehören eigentlich einer anderen Wehr an, arbeiten tagsüber aber in Lütjenburg und sind verfügbar. Bisher kann Wehrführer Rau auf nur zwölf bis 15 Männer und Frauen setzen, die sich tagsüber in Lütjenburg aufhalten. „Das war knapp.“ Mit den vielen neuen Mitgliedern in den Reihen hofft er auf eine größere Tagesverfügbarkeit.

40 Jahre in der Feuerwehr: Bürgermeister Dirk Sohn (links) ehrt Holger Waschow mit dem goldenen Brandschutzehrenzeichen. Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Das erste große Treffen, an dem sich die neuen Mitglieder vorstellen, beendet den Corona-Dienst. Die Wehr teilte sich auf in mehrere Gruppen, die nicht miteinander übten und auch nicht gemeinsam zum Einsatz fuhren. Damit sollte im Falle einer Corona-Infektion nicht der gesamte Brandschutz in Lütjenburg lahmgelegt werden.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bürgermeister Dirk Sohn zeichnet beim ersten gemeinsamen Dienstabend zwei langjährige Mitglieder mit dem Brandschutzehrenzeichen aus. Holger Waschow erhält die goldene Anerkennung für 40 Jahre Dienst, Holger Kolberg die silberne für 25 Jahre.