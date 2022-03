Feuerwehr Plön: Parkplatz für Einsatzkräfte muss dringend saniert werden

Die Plöner Wehr zählt aktuell 76 aktive Mitglieder, darunter sind 28 Atemschutzgeräteträger. In der Jugendabteilung werden 13 Nachwuchskräfte ausgebildet. In der Ehrenabteilung finden sich 13 Feuerwehrrentner.

Bei den Wahlen wurde Gruppenführer Julian von Brocke in offener Abstimmung im Amt bestätigt. Die Hauptfeuerwehrleute Tim Graepel und Nico Reer wurden zu Löschmeistern befördert. Svante Lamprecht erhielt die Leistungsspanne für 20-jähriges Engagement in der Feuerwehr. Gräfin Waldersee zeichnete Wolfgang Sieracki für 25 Jahre aktiven Dienst mit dem Brandschutzehrenzeichen in Silber aus.