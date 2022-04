Preetz

An der Spitze der Kreisfeuerwehr Plön steht jetzt Karsten Krohn aus der Gemeinde Köhn. Auf der Delegiertenversammlung in Preetz erhielt der 49-jährige Bundespolizist 198 von 211 gültigen Stimmen. Er ist Nachfolger von Manfred Stender (62), der das Amt zwölf Jahre inne hatte.

„Die Feuerwehr verfolgt mich, seit ich ein Kind war“, sagte der neue Kreiswehrführer in die Runde. Schon mit neun Jahren trat er in die Feuerwehr ein. Einst zehn Jahre Jugendwart, heute Ortswehrführer in Pülsen und Amtswehrführer in der Probstei: Das sind seine wichtigsten Stationen. Beide Ämter wird er wegen der Belastung durch die neue Position aufgeben.

Als Bundespolizist ist er noch aktiv auf der Straße. Zu seinem Revier gehören unter anderem die Häfen und Bahnhöfe in Kiel und Lübeck. Er ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Was liegt für Karsten Krohn an? Der Kreisverband führt ein neues Hygienefahrzeug ein. In dem Container können sich die Feuerwehrkräfte nach großen Brandeinsätzen umziehen und duschen. Das soll verhindern, dass sie giftige Rußpartikel an der Einsatzkleidung in die Fahrzeuge und Gerätehäuser tragen.

Die Feuerwehrbereitschaften sollen eine neue Struktur erhalten. Geplant ist eine kreisweite Anschaffung von neuen Tragkraftspritzen.

Kreisfeuerwehr Plön: Karsten Krohn hat Respekt vor dem neuen Amt

Vor seinem neuen Job hat Karsten Krohn Respekt. Er sei jemand, der bei Einsätzen immer vorn zu finden sei. Jemand, der sich die Finger schmutzig mache. Als Kreiswehrführer müsse er mehr repräsentieren. „Das wird spannend.“

Offiziell wird Krohn mit seiner Vereidigung im Juni ins Amt eingeführt. Gleichzeitig verabschiedet die Feuerwehr mit einem Festakt Manfred Stender. Das taten die rund 200 Delegierten in Preetz bereits mit stehendem Applaus.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In seinem letzten Jahresbericht freute sich Manfred Stender über eine besondere Tendenz. Trotz Corona und ausgefallener Dienste wuchs die Zahl der Mitglieder zu Jahresbeginn auf 3219. 53 mehr als zwölf Monate zuvor. Ebenso bei der Jugendfeuerwehr. Die Zahl der Jungen und Mädchen stieg von 727 auf 752.

Die 99 Wehren im Kreis Plön rückten zu insgesamt 1981 Einsätzen aus – deutlich mehr als ein Jahr zuvor. Das Wetter spielt dabei eine immer größere Rolle. Fast 600 Einsätze gingen auf Überflutungen und umgestürzte Bäume zurück. Nach den beiden großen Stürmen in den ersten Monaten 2022 dürfte der Trend anhalten.

Zur Galerie weitere Bilder der Kreisfeuerwehr Plön

Landratspokal geht an die Feuerwehr Behrensdorf

Der Landratspokal geht an besonders verdiente Wehren in diesem Jahr an Behrensdorf. Die Auflösung der Ortswehr Stöfs und der frühe Tod eines Wehrführers brachte die Wehr in eine schwierige Situation. 2022 ist weder Sollstärke noch Ausstattung ein Thema. Der stellvertretende Landrat André Jagusch überreichte die Auszeichnung an den Behrensdorfer Bürgermeister Manfred Krumbeck.

Den Claus-Hopp-Pokal erhielt die Jugendfeuerwehr Ascheberg, die ihren Tannenbaumverkauf zu einem Event im Dorf gemacht hat.

Die höchste Auszeichnung des Abends erhielt der Dannauer Gemeindewehrführer Michaels Bartels. Stender zeichnete ihn mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber aus.

Das Feuerwehr-Ehrenkreuz des Landes in Bronze ging an Florian Mentzendorff (Lütjenburg), Björn Kuntzmann (Ruhwinkel), Tim Latendorf (Preetz) und Wilfried Bock (Wahlstorf).

Zu neuen Ehrenmitgliedern des Verbandes wählte die Versammlung Manfred Stender, den langjährigen Schirrmeister Uwe Wegner und seine Frau Annegret, die Kreisausbilder Peter Lüdke und Jürgen Bandowski.