Ein Einsatz der Feuerwehr in einem Supermarkt am Marktplatz in Preetz sorgte am Dienstagvormittag für Aufregung. Wegen eines Defekts an der Elektrotechnik einer Kühltruhe war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Ein Feuer brach nicht aus – der Laden musste dennoch entlüftet werden.